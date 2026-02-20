Cesta punta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Urreisti-Ibarluzea y Erkiaga-López, a semifinales de la Biscayne Cup de Dania

Las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.
Biscayne Cup de Dania
Biscayne Cup de Dania. Foto: Jai Alai News
Euskaraz irakurri: Urreisti-Ibarluzea eta Erkiaga-Lopez, Daniako Biscayne Cupeko finalerdietara
author image

EITB

Última actualización

En la tercera jornada de la Biscayne Cup de cesta punta profesional disputada en el frontón de Dania  (Estados Unidos), las parejas compuestas por Eñaut Urreisti e Ion Ibarluzea y por Aritz Erkiaga e Imanol López han conseguido su pase a las semifinales tras sendas victorias en sus respectivos partidos de liguilla.

En el primer choque de la jornada, Urreisti e Ibarluzea han vencido al dúo formado por los hermanos Sorozabal (Johan y Gorka). El partido  ha comenzado muy igualado, pero la compenetración de los hermanos y el tremendo látigo de Johan les ha permitidos llegar con una mínima ventaja (8-7) al primer descanso. Tras el corto receso, tres tantos del markinarra han colocado a los morados por delante (9-10), que pronto a empatado Gorka con un derechazo (10-10). Eñaut y Ion han aguantado hasta el 13 iguales, pero el hermano menor ha sentenciado con dos tantos seguidos (15-13).

Con ese resultado, el partido ha tenido riesgo de romperse, a favor de los hermanos, pero Urreisti e Ibarluzea han seguido creyendo en sus opciones. Tras el 4-4 han ido cogiendo ventaja (4-7)y  Johan ha acortado distancias (5-7). Los morados se han mantenido firmes (6-8, 7-9) y han dado el golpe definitivo para hacerse con el set (8-14, 10-15). En el desempate, el primer tanto ha sido para Johan y Gorka (1-0) pero los morados han hecho los cinco tantos que necesitaban de forma consecutiva.

En el segundo enfrentamiento, la pareja de Erkiaga y López ha ofrecido también un gran nivel para derrotar a Zulaika y Ubilla.  Erkiaga y López  han ganado cómodamente el primer set (15-6), pero en su estrategia de dosificarse casi les cuesta el partido.

En el segundo juego, Erkiaga no ha acertado al saque y Zulaika, sabiendo que poco tenían que hacer en el peloteo, se ha lucido con el resto a dos paredes. Tanto que han ganado 14-15 el set, y han estado a solo un tanto de hacerse con el partido (4-5).

Jai Alai League Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Imanol López Aritz Erkiaga Biscayne Cup

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X