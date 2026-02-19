Jai Alai League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Zulaika-Ubilla vs Erkiaga Lopez eta Urreisti-Ibarluzea vs Johan-Gorka, ligaxkako azken jardunaldian

Johan-Gorka-Biscayne-Cup
18:00 - 20:00

Johan eta Gorka Sorozabal. Argazkia: Eraman!

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zulaika eta Ubilla ezustekoa ematen saiatuko dira Erkiaga eta Lopezen aurrean. Urreistik eta Ibarluzeak garaipena behar dute finalerdietarako txartela lortzeko; Sorozabal anaiak, aldiz, sailkatuta daude dagoeneko.

Zesta-punta Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Eñaut Urreisti Ion Ibarluzea Jai Alai League

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X