Zulaika-Ubilla vs Erkiaga Lopez eta Urreisti-Ibarluzea vs Johan-Gorka, ligaxkako azken jardunaldian
Zulaika eta Ubilla ezustekoa ematen saiatuko dira Erkiaga eta Lopezen aurrean. Urreistik eta Ibarluzeak garaipena behar dute finalerdietarako txartela lortzeko; Sorozabal anaiak, aldiz, sailkatuta daude dagoeneko.
Zure interesekoa izan daiteke
Johan-Gorka eta Erkiaga-Lopez bikoteek garaipena lortu dute Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Laduche-Basque eta Goitia-Lekerika aurkari
Johan eta Gorka finalerdietan dira, eta Erkiagak eta Lopezek, Zulaikaren eta Ubillaren aurkako partidan joko bat eskuratuko balute, sailkatzea erdietsiko lukete. Sorozabal anaiek 15-7 eta 15-7 menderatu dituzte Laduche eta Basque, eta Erkiaga eta Lopez 15-13 eta 15-11 gailendu zaizkie Goitiari eta Lekerikari.
Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian
Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.
AEBko zaleek gustura hartu dute Biscayne Cupek goi-mailako zesta-puntaz gozatzeko eman dien aukera
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatzen ari dira Biscayne Cupen bigarren edizioan, Floridako (AEB) Grand Slamean.
Martxan da Biscayne Cup Grand Slama, Floridako Dania hirian
Biscayne Cuparen bigarren edizioa hasiko da gaur, Dania hirian. Bi partidekin hasiko da torneoa: Goitia-Lekerik vs Zulaika-Ubilla eta Laduche-Basque vs Urreisti-Ibarluzea.
Biscayne Cupen bigarren edizioa, sei bikote eta Ligako 2.000 puntu jokoan
Erkiaga-Lopez, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka eta Zulaika-Ubilla bikoteak lehiatuko dira Floridako (AEB) Grand Slamean, eta EITBk txapelketaren informazioa emango du bertatik bertara.
Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua
Zesta-puntari profesionaltasun handiagoa emateko, “Pole Performance” proiektua aurkeztu dute Donibane Lohizunen. Ekimena goi-mailako entrenamenduetan oinarritzen da, eta puntistei arlo fisikoan, teknikoan, taktikoan eta mentalean prestakuntza eskaintzea du helburu.
Ihart eta Arai Berriatuko Master Serieseko finalean dira, Erika eta Alize mendean hartuta
Jai Alai Ligako lehen neurketan, Ihartek eta Araiek Erika eta Alize garaitu dituzte (11-15 eta 8-15), eta Berriatuko Master Serieseko finalerako sailkatu dira. Datorren ostiralean jokatuko da bigarren finalerdia: Lur eta Maia Elaiaren eta Eneritzen aurka arituko dira.
Emakumezkoen Jai Alai Ligaren bigarren edizioa aurkeztu dute Berriatuan
Bigarren edizioa izango da aurtengoa, eta iaz bezala, Berriatuan hasiko da txapelketa. Emakume gehiagok hartuko dute parte, gaurko aurkezpenean azaldutakoaren arabera.
Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira
Barandikak eta Lekerikak Pauko Gabonetako Torneoko finala jokatuko dute ostiral honetan, atzoko finalerdian Urreisti eta Portet bi setetan (15-12 eta 15-10) garaitu ondoren. Finalean Olharan eta Minvielle izango dituzte aurkari, eta omenaldi kutsua izango du, Biarnoko Saliesekoaren azken partida izango baita.