Zulaika-Ubilla vs. Erkiaga López y Urreisti-Ibarluzea vs. Johan-Gorka, en la última jornada de la liguilla
Zulaika y Ubilla tratarán de dar la sorpresa ante Erkiaga y López. Urreisti e Ibarluzea necesitan la victoria para lograr el pase a semifinales, mientras que los hermanos Sorozabal ya están clasificados.
Te puede interesar
Johan-Gorka y Erkiaga-López ganan en la segunda jornada de la Biscayne Cup, ante Laduche-Basque y Goitia-Lekerika
Johan y Gorka ya están en semifinales, y Erkiaga y López lograrían clasificarse si se anotan un set en su partido contra Zulaika-Ubilla. Los hermanos Sorozabal han ganado por 15-7 y 15-7 a Laduche y Basque, y Erkiaga y López han superado por 15-13 y 15-11 a Goitia y Lekerika.
Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup
En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.
Aficionados de EE. UU. acogen con agrado la oportunidad que les brinda la Biscayne Cup de disfrutar de la cesta punta
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla compiten estos días en la segunda edición de la Biscayne Cup, en el Grand Slam de Florida (EE. UU).
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup
Arranca la segunda edición de la Biscayne Cup, en la ciudad de Dania. El torneo comenzará con dos partidos: Goitia-Lekerika vs. Zulaika-Ubilla y Laduche-Basque vs. Urreisti-Ibarluzea.
Segunda edición de la Biscayne Cup, seis parejas y 2000 puntos de la Liga en juego
Las parejas Erkiaga-López, Goitia-Lekerika, Laduche-Basque, Urreisti-Ibarluzea, Johan-Gorka y Zulaika-Ubilla competirán en el Grand Slam de Florida (EE. UU.), y EITB ofrecerá cumplida información del torneo desde allí.
Un nuevo paso hacia la profesionalización de la cesta punta: el proyecto "Pole Performance"
El proyecto "Pole Performance" presentado en Donibane Lohizune pretende dar un mayor grado de profesionalización a la cesta punta. Se basa en entrenamientos de alto nivel y tiene como finalidad ofrecer a los puntistas una formación integral en los ámbitos físico, técnico, táctico y mental.
Ihart y Arai logran el pase a la final del Master Series de Berriatua tras vencer a Erika y Alize
En el primer partido de la Liga Jai Alai, Ihart y Arai han derrotado a Erika y Alize por 11-15 y 8-15, y han logrado así el billete para jugar la final del Master Series de Berriatua. El próximo viernes se disputará la segunda semifinal: Lur y Maia se enfrentarán a Elaia y Eneritz.
Presentan en Berriatua la segunda edición de la Liga Jai Alai femenina
Al igual que el año pasado el campeonato comenzará en Berriatua, y participarán más mujeres, según han explicado en la presentación de hoy.
Barandika y Lekerika se clasifican para la final del Torneo de Navidad de Pau
Barandika y Lekerika se enfrentarán este viernes en la final del Torneo de Navidad de Pau tras derrotar en la semifinal de ayer a Urreisti y Portet en dos sets (15-12 y 15-10), en una final en la que se medirán a Olharan y Minvielle y que tendrá tintes de homenaje, ya que será el último partido del de las Salies de Biarno.