Zulaika-Ubilla vs. Erkiaga López y Urreisti-Ibarluzea vs. Johan-Gorka, en la última jornada de la liguilla

Johan-Gorka-Biscayne-Cup
18:00 - 20:00

Johan y Gorka Sorozabal en el Dania Beach. Foto: Eraman!

Euskaraz irakurri: Bideoa: Zulaika-Ubilla vs Erkiaga Lopez eta Urreisti-Ibarluzea vs Johan-Gorka, Biscayne Cupeko ligaxkaren azken jardunaldian
EITB

Zulaika y Ubilla tratarán de dar la sorpresa ante Erkiaga y López. Urreisti e Ibarluzea necesitan la victoria para lograr el pase a semifinales, mientras que los hermanos Sorozabal ya están clasificados.

Cesta punta Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Eñaut Urreisti Ion Ibarluzea Jai Alai League

