Biscayne Cupeko bigarren jardunaldian, Sorozabal anaiak eta Erkiaga-Lopez bikotea sartuko dira lehian

Sorozabal-anaiak-Gorka-Johan-Biscayne-Cup
18:00 - 20:00
Johan eta Gorka Sorozabal, txapelketaren aurkezpenean. Artxiboko Argazkia: Eraman!
author image

EITB

Azken eguneratzea

Txapelketaren aurkezpenean puntistek Erkiaga-Lopez bikotea faborito nagusitzat jo zuten. Atzelari zumaiarrak Danian agur esatea "pribilegioa" dela azpimarratu du.

Zesta-punta Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Ludovic Laduche Thibault Basque Alex Goitia Unai Lekerika Jai Alai League

