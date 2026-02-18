Jai Alai League
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Los hermanos Sorozabal y la pareja Erkiaga-López entran en liza en la segunda jornada de la Biscayne Cup

Sorozabal-anaiak-Gorka-Johan-Biscayne-Cup
18:00 - 20:00

Johan y Gorka Sorozabal, en la presentación del campeonato. Foto de Archivo: Eraman!

Euskaraz irakurri: Bideoa: 2026ko Biscayne Cupeko bigarren jardunaldiaren atarikoa
author image

EITB

Última actualización

En la presentación del torneo los puntistas señalaron a la pareja formada por Aritz Erkiaga e Imanol López como la gran favorita. El zaguero de Zumaia ha destacado que es un "privilegio" despedirse en Dania.

Cesta punta Biscayne Cup Aritz Erkiaga Imanol López Johan Sorozabal Gorka Sorozabal Ludovic Laduche Thibault Basque Alex Goitia Unai Lekerika Jai Alai League

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X