Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua

18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Zesta-puntari profesionaltasun handiagoa emateko, “Pole Performance” proiektua aurkeztu dute Donibane Lohizunen. Ekimena goi-mailako entrenamenduetan oinarritzen da, eta puntistei arlo fisikoan, teknikoan, taktikoan eta mentalean prestakuntza eskaintzea du helburu. 

