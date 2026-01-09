Cesta punta
Un nuevo paso hacia la profesionalización de la cesta punta: el proyecto "Pole Performance"

Pole performance
18:00 - 20:00
Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Zesta-puntaren profesionalizaziorantz urrats berria: “Pole Performance” proiektua

Última actualización

El proyecto "Pole Performance" presentado en Donibane Lohizune pretende dar un mayor grado de profesionalización a la cesta punta. Se basa en entrenamientos de alto nivel y tiene como finalidad ofrecer a los puntistas una formación integral en los ámbitos físico, técnico, táctico y mental.

Jai Alai League Cesta punta

