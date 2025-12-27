Jai Alai Liga
Ihart eta Arai Berriatuko Master Serieseko finalean dira, Erika eta Alize mendean hartuta

Jai alai
18:00 - 20:00
Ihart eta Arai bikotea. Argazkia: Jai Alai.

Azken eguneratzea

Jai Alai Ligako lehen neurketan, Ihartek eta Araiek Erika eta Alize garaitu dituzte (11-15 eta 8-15), eta Berriatuko Master Serieseko finalerako sailkatu dira. Datorren ostiralean jokatuko da bigarren finalerdia: Lur eta Maia Elaiaren eta Eneritzen aurka arituko dira.

Jai Alai League Emakume kirolariak Zesta-punta

