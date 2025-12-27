Liga Jai Alai
Ihart y Arai logran el pase a la final del Master Series de Berriatua tras vencer a Erika y Alize

Jai alai
18:00 - 20:00
La pareja Ihart y Arai. Foto: Jai Alai.
En el primer partido de la Liga Jai Alai, Ihart y Arai han derrotado a Erika y Alize por 11-15 y 8-15, y han logrado así el billete para jugar la final del Master Series de Berriatua. El próximo viernes se disputará la segunda semifinal: Lur y Maia se enfrentarán a Elaia y Eneritz.

Jai Alai League Mujeres deportistas Cesta punta

