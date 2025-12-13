Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira
Barandikak eta Lekerikak Pauko Gabonetako Torneoko finala jokatuko dute ostiral honetan, atzoko finalerdian Urreisti eta Portet bi setetan (15-12 eta 15-10) garaitu ondoren. Finalean Olharan eta Minvielle izango dituzte aurkari, eta omenaldi kutsua izango du, Biarnoko Saliesekoaren azken partida izango baita.
Atain Jai Alai Leagueko txapelketa ofizialak jokatzen hasiko da
Gorka Mugartegi "Atain" atzelaria, Eraman! enpresak "afizionatu mailako nabarmenena" bezala definitzen duena, Daniako (Estatu Batuak) denboraldia amaitzean puntista onenen aurka lehiatuko da, otsailaren amaieran.
EITBk Jai Alai Play aurkeztu du, puntisten pare sentitzeko jokoa
Erabiltzaileok, xistera birtuala eskuan hartuta, pilotalekuetako zirrara sentitzeko moduan izango dira. Gainera, QR bidez, eitb.eus atariaren bitartez, norberak bere bideoa eskuratzeko aukera izango du.
Barandikak eta Lekerikak irabazi dute Durangoko Master Seriesa, Urreisti eta Zabala bi setetan menderatuta (15-11 eta 8-15). Jai Alai Ligaren denboraldi berriko lehen txapela eskuratu dute Durangoko Ezkurdi Jai Alai frontoian.
Barandika-Lekerika eta Urreisti-Zabala bikoteak, Durango Master Serieseko finalera
Kostata lortu zuten bi bikoteek Durango Master Serieseko finalerako txartela; izan ere, bi finalaurrekoetan hirugarren seta jokatu behar izan zuten neurketak erabakitzeko. Azkenean, Barandikak eta Lekerikak Erkiaga eta Del Rio menderatu zituzten; Urreistik eta Zabalak, ordea, Olharan eta Ibarluzea.
Durangoko Master Seriesarekin abiatuko da Jai Alai Ligaren denboraldi berria
Lau bikote lehiatuko dira aurten Durango Master Series txapelketan. Datorren astelehenean hasiko da, eta finala urriaren 13an jokatuko dute. Aurkezpena egin dute ostegun honetan, Durangon.
Sorozabal-Arai vs Elaia-Maia Jai Alai Ligako finaleko azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
2025eko Jai Alai Ligako finalean, Elaia Gogenolak eta Maia Goikoetxeak hiru jokotan irabazi diete, 15-9, 13-15 eta 2-5 Oihana Sorozabali eta Arai Lejardiri.
Barandika-Lopez eta Elaia-Maia bikoteek Jai Alai Ligako txapela jantzi dute
Xabi Barandikak eta Imanol Lopezek Eñaut Urreisti eta Thibault Basque mendean hartu dituzte bi jokotan (15-6 eta 15-12). Era berean, Elaia Gogenolak eta Maia Goikoetxeak hiru jokotan (15-9, 13-15 eta 2-5) irabazi diete Oihana Sorozabali eta Arai Lejardiri.
Elaiak eta Maiak hiru jokotan irabazi diete Sorozabali eta Arairi, 15-9, 13-15 eta 2-5, eta Barandikak eta Lopezek gauza bera egin dute Urreistiren eta Basqueren aurrean, baina bi jokotan, 15-6 eta 15-12.
Barandika-Lopez vs Urreisti-Basque Jai Alai Ligaren finaleko azken tantoa eta irabazleen adierazpenak
Xabi Barandikak eta Imanol Lopezek Eñaut Urreisti eta Thibault Basque mendean hartu dituzte bi jokotan (15-6 eta 15-12), Jai Alai Ligaren finalean.