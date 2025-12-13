JAI ALAI LEAGUE
Barandika y Lekerika se clasifican para la final del Torneo de Navidad de Pau

jai alai
18:00 - 20:00
Foto: JAI ALAI.
Euskaraz irakurri: Barandika eta Lekerika Pauko Gabonetako Txapelketako finalerako sailkatu dira

Última actualización

Barandika y Lekerika se enfrentarán este viernes en la final del Torneo de Navidad de Pau tras derrotar en la semifinal de ayer a Urreisti y Portet en dos sets (15-12 y 15-10), en una final en la que se medirán a Olharan y Minvielle y que tendrá tintes de homenaje, ya que será el último partido del de las Salies de Biarno.

Jai Alai League Cesta punta

