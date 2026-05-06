Jean Olharan se perderá la Iron Cup de Bilbao, debido a un golpe en la rodilla que ya lo aparto de la Cesta All Star y del desafío de Getaria. Su sustituto será Eñaut Astelarra un joven de 18 años, natural de Gernika que hará equipo con Unai Lekerika en la Iron Cup.

Astelarra disputó las previas de la Iron Cup junto a Zabala, donde quedo segundo, en estas previas Eñaut jugo un partidazo junto a un “tocado” Zabala, contra Garcia y Argoitia. Ahora tras la lesión de Olharan tendrá la oportunidad de disputar el torneo junto a Lekerika.

En la primera jornada de la Iron Cup, Johan-Atain y Urreisti-Basque se impusieron a Libois-Ibarluzea y Erkiaga-Manci respectivamente. Ahora la nueva pareja Astelarra-Lekerika jugarán este viernes 8 de mayo, a las 19:00 ante Johan y Atain donde buscarán el billete a semifinales.