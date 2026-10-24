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Partido reñido y debut, en el segundo partido del lunes en el Winter Series

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Antxon Alberdi
18:00 - 20:00
El experto Antxon Alberdi. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Partida borrokatua eta debuta, asteleheneko Winter Serieseko bigarren partidan
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Última actualización

El segundo partido de la primera jornada del Winter Series enfrentará a las parejas formadas por Erkiaga-Salegi y Goixerri-Lekerika. El experto Antxon Alberdi explica las previsiones del partido.

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