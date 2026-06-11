Txanika-Argoitia eta Bixente-Oihenard bikoteak, Donostiako Grand Slamaren finalerako prest
Karmelo Balda pilotalekuan jokatuko den finala zuzenean eskainiko dute ETBk eta kirolakeitb.eusek, 17:00etan hasita. Lehen fasean multzo berean izan ziren bi bikoteak, eta orduan Txanika eta Argoitia nagusitu ziren.
Zure interesekoa izan daiteke
Xabi Barandika kantxara itzuliko da Mungian, lau hilabeteren ostean
Xabi Barandika lehiara bueltatuko da Mungiako Master Series txapelketan, lau hilabetez lesionatuta egon eta gero. Itzulera nola bizi duen kontatu du gernikarrak.
Markina-Xemeingo Grand Slama igande honetan hasi eta uztailaren 16an bukatuko da
Gainerako jardunaldiak ostiralez jokatuko dira, 19:00etatik aurrera. Gizonezkoetan, sei bikote lehiatuko dira, bi multzotan: Erkiaga-Atain, Barandika-Ibarluzea, Urreisti-Gorka, Goitia-Basque, Johan-Zabala, eta Javier-Argoitia vs Txanika-Salegi kanporaketaren irabazlea. Emakumezkoen Master Seriesen, lau bikotek bilatuko dute txapela: Erika-Frida, Elaia-Arain, Lur-Alize eta Helena-Maia.
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa, ekainaren 11tik 25era
Mungia Master Series zesta-punta txapelketa aurkeztu dute astelehen honetan. Jai Alai Ligako lehia bat jasoko du lehen aldiz Mungiak. Ekainaren 11tik 25era jokatuko da, ostegunero.
Barrenetxeak eta Argoitiak eraman dituzte zesta-puntako txapelak
Burgun jokatu diren Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako zesta-puntako finaletan, Barrenetxea izan da nagusi emakumezkoen mailan, Arakistain bi setetan menderatuta (15-4 eta 15-11). Gizonezkoetan, berriz, Argoitiak Txanika garaitu du, bi setetan (15-10 eta 15-8).
Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean
Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.
Goitiak eta Gorkak eraman dituzte Iron Cupeko txapelak
Alex Goitia eta Gorka Sorozabal nagusitu dira 2026ko Iron Cupeko finalean, Eñaut Urreisti eta Thibault Basque bi setetan garaituta (15-10 eta 15-10). Lehen setean buelta eman behar izan diote markagailuari, baina bigarrenean aurkariek maila jaitsi dute eta bikote laranjak aise lortu du garaipena eta txapela.
Ihart eta Arai azken tantora arte borrokatu dira Iron Cupeko txapelak janzteko
Ihart Arakistain eta Arai Lejardi dira 2026ko Iron Cupeko txapeldunak. Hiru setetan garaitu dituzte Elaia Gogenola eta Eneritz Lizardi (10-15, 15-7 eta 4-5). Oso final parekatua izan da, parte bakoitzean bikoteetako batek agindu du, eta azken tantora arte lehiatu behar izan dira garailea aukeratzeko.
Urreisti eta Basque Iron Cupeko finalera sailkatu dira
Eñaut Urreistik eta Thibault Basquek Iron Cupeko finala jokatuko dute Goitia eta Gorkaren aurka, finalerdietan Eñaut Astelarra eta Unai Lekerika garaitu ondoren (15-13 eta 15-8). Lehen jokoa oso lehiatua izan da, baina bigarrenean bikote garailea errazago aritu da.
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean, Maite eta Maialen 2 setetan garaitu ostean: 15-10 eta 15-14. Partida parekatua izan da, eta txikikeria batzuek jarri dute markagailua Elaiaren eta Eneritzen alde.