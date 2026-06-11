Txanika-Argoitia y Bixente-Oihenard, listos para la final del Grand Slam de Donostia
ETB y kirolakeitb.eus ofrecerán en directo la final que se disputará en el frontón Karmelo Balda, a partir de las 17:00 horas. En la primera fase ambas parejas estuvieron encuadradas en el mismo grupo, y entonces se impusieron Txanika y Argoitia.
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Este lunes se ha presentado el torneo de cesta punta Mungia Master Series. Mungia recibirá por primera vez un duelo de la Liga Jai Alai. Se jugará del 11 al 25 de junio, todos los jueves.
Barrenetxea y Argoitia se llevan las txapelas de cesta punta
En las finales de cesta punta del Torneo Euskal Herritik Mundura AMPO disputadas en Burguete, Barrenetxea se ha impuesto a Arakistain en la final femenina por dos sets (15-4 y 15-11). En la final masculina, por su parte, Argoitia ha derrotado a Txanika, también en dos sets (15-10 y 15-8).
Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia
En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
Goitia y Gorka se llevan las txapelas de la Iron Cup
Alex Goitia y Gorka Sorozabal se han impuesto en la final de la Iron Cup 2026 al derrotar a Eñaut Urreisti y Thibault Basque en dos sets (15-10 y 15-10). En el primer set han tenido que darle la vuelta al marcador, pero en el segundo sus rivales han bajado el nivel y la pareja naranja se ha llevado con holgura la victoria y la txapela.
Ihart y Arai luchan hasta el último tanto para lucir las txapelas de la Iron Cup
Ihart Arakistain y Arai Lejardi son las campeonas de la Iron Cup 2026. Han derrotado en tres sets a Elaia Gogenola y Eneritz Lizardi (10-15, 15-7 y 4-5). Ha sido una final muy igualada, mandada en cada parte por una de las parejas, que han tenido que competir hasta el último tanto para elegir a las vencedoras.
Urreisti y Basque se clasifican para la final de la Iron Cup
Eñaut Urreisti y Thibault Basque disputarán la final de la Iron Cup ante Goitia y Gorka tras derrotar en semifinales a Eñaut Astelarra y Unai Lekerika (15-13 y 15-8). El primer set ha sido muy disputado, pero en el segundo la pareja vencedora ha mandado con más facilidad.