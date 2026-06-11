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Txanika-Argoitia y Bixente-Oihenard, listos para la final del Grand Slam de Donostia

Donostia-Grand-Slam-cesta-punta-pilota-hautaketa
18:00 - 20:00

Elección de material en el frontón Karmelo Balda de Donostia. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Txanika-Argoitia eta Bixente-Oihenard bikoteek Donostiako Grand Slamaren finalerako pilotak aukeratu dituzte
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KIROLAK EITB

Última actualización

ETB y kirolakeitb.eus ofrecerán en directo la final que se disputará en el frontón Karmelo Balda, a partir de las 17:00 horas. En la primera fase ambas parejas estuvieron encuadradas en el mismo grupo, y entonces se impusieron Txanika y Argoitia.       

Pelota Cesta punta

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Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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