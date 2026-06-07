Barrenetxeak eta Argoitiak eraman dituzte zesta-puntako txapelak
Burgelan jokatu diren Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako zesta-puntako finaletan, Barrenetxea izan da nagusi emakumezkoen mailan, Arakistain bi setetan menderatuta (15-4 eta 15-11). Gizonezkoetan, berriz, Argoitiak Txanika garaitu du bi setetan (15-10 eta 15-8).
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Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean
Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.
Goitiak eta Gorkak eraman dituzte Iron Cupeko txapelak
Alex Goitia eta Gorka Sorozabal nagusitu dira 2026ko Iron Cupeko finalean, Eñaut Urreisti eta Thibault Basque bi setetan garaituta (15-10 eta 15-10). Lehen setean buelta eman behar izan diote markagailuari, baina bigarrenean aurkariek maila jaitsi dute eta bikote laranjak aise lortu du garaipena eta txapela.
Ihart eta Arai azken tantora arte borrokatu dira Iron Cupeko txapelak janzteko
Ihart Arakistain eta Arai Lejardi dira 2026ko Iron Cupeko txapeldunak. Hiru setetan garaitu dituzte Elaia Gogenola eta Eneritz Lizardi (10-15, 15-7 eta 4-5). Oso final parekatua izan da, parte bakoitzean bikoteetako batek agindu du, eta azken tantora arte lehiatu behar izan dira garailea aukeratzeko.
Urreisti eta Basque Iron Cupeko finalera sailkatu dira
Eñaut Urreistik eta Thibault Basquek Iron Cupeko finala jokatuko dute Goitia eta Gorkaren aurka, finalerdietan Eñaut Astelarra eta Unai Lekerika garaitu ondoren (15-13 eta 15-8). Lehen jokoa oso lehiatua izan da, baina bigarrenean bikote garailea errazago aritu da.
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean
Elaia eta Eneritz izango dira Iharten eta Arairen aurkariak Iron Cupeko finalean, Maite eta Maialen 2 setetan garaitu ostean: 15-10 eta 15-14. Partida parekatua izan da, eta txikikeria batzuek jarri dute markagailua Elaiaren eta Eneritzen alde.
Goitia eta Gorka nagusitasunez igaro dira Iron Cupeko finalera
Alex Goitiak eta Gorka Sorozabalek Iron Cupeko finalerako txartela lortu dute Johan eta Atain mendean hartuta (11-15 eta 6-15). Lehen seta lehiatua izan da, baina bigarrenean garaileek ez diete aukerarik eman aurkariei.
Ihart eta Arai, Iron Cupeko lehen finalistak
Ihart Arakistain eta Arai Lejardi Iron Cupeko finalera sailkatu dira, finalerdietan Lur eta Oaia garaituz bi setetan (9-15 eta 10-15). Set hasieretako tantoak trabatu egin zaizkie, baina orokorrean partidaren agintea eraman dute. Datorren astean ezagutuko dute zein bikote izango den aurkaria.
Astelarra-Lekerika eta Goitia-Gorka bikoteek osatuko dituzte Iron Cupeko finalerdiak
Lehen partidan, Astelarra eta Lekerikak Libois eta Ibarluzea garaitu dituzte (15-11, 14-15 eta 5-2). Urreisti eta Basque izango dituzte aurkari finalerdietan. Bigarrenean, Goitiak eta Gorkak bi setetan menderatu dituzte Erkiaga eta Manci (15-11 eta 15-8). Hala, Johan eta Atain izango dituzte aurkari finalerdietan.
Urreisti-Basque eta Johan-Atain, Iron Cupeko finalerdietara
Urreistik eta Basquek Iron Cupeko A multzoko lehen postua ziurtatu dute Goitia eta Gorka 8-15 eta 13-15 irabazi ostean. B multzoan, bestalde, Johan eta Atainek lehen berdina lortu dute Astelarra eta Lekerika 5-15 eta 8-15 irabazita.