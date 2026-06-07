EUSKAL HERRITIK MUNDURA AMPO TXAPELKETA
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Barrenetxeak eta Argoitiak eraman dituzte zesta-puntako txapelak

AMPO
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Burgelan jokatu diren Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketako zesta-puntako finaletan, Barrenetxea izan da nagusi emakumezkoen mailan, Arakistain bi setetan menderatuta (15-4 eta 15-11). Gizonezkoetan, berriz, Argoitiak Txanika garaitu du bi setetan (15-10 eta 15-8).

Pilota Zesta-punta

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Grand Slam Donostia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txanika-Argoitia eta Bixente-Oyhenard, Donostiako Grand Slameko finalean

Lehen partidan, Txanika eta Argoitia nagusitu dira Erik eta Aratzen aurka. Lehen jokoan 10-15 galdu dute, bigarrenean 15-13 irabazi eta hirugarrenean hautsi dute berdinketa, 5-3 nagusituta. Bigarren partidan, Bixentek eta Oihenardek ere hiru joko behar izan dituzte Urrutia eta Eki menderatzeko. 10-15, 15-10 eta 5-2 nagusitu zaizkie. Grand Slameko finala, beraz, bi bikote horiek jokatuko dute.

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