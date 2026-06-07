TORNEO AMPO EUSKAL HERRITIK MUNDURA

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Barrenetxea y Argoitia se llevan las txapelas de cesta punta

AMPO
18:00 - 20:00

Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Barrenetxeak eta Argoitiak eraman dituzte zesta-puntako txapelak
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KIROLAK EITB

Última actualización

En las finales de cesta punta del Torneo Euskal Herritik Mundura AMPO disputadas en Burguete, Barrenetxea se ha impuesto a Arakistain en la final femenina por dos sets (15-4 y 15-11). En la final masculina, por su parte, Argoitia ha derrotado a Txanika, también en dos sets (15-10 y 15-8).

Pelota Cesta punta

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Hace  min.

Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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