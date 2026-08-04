Pelota a mano
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Gouri Zabaleta: “Todo ha salido muy bien, los días como estos son muy especiales para nosotras”

Publicidad
Gouri Zabaleta elkarrizketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goiuri Zabaleta: “Dena ederki atera da, honelako egunak oso bereziak dira guretzat”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La de Leitza ha sido campeona en el torneo Kale Pilota que ha tenido lugar, el lunes, en Zarautz. Tras hacerse con el triunfo, Zabaleta ha destacado el alto nivel de juego que se ha visto en cancha, así como el buen ambiente que se ha creado entre las y los aficionados. 

Pelota Pelota a mano Goiuri Zabaleta Olatz Arrizabalaga Emakume Master Cup

Te puede interesar

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zabaleta y Erasun ganan por segunda vez el Torneo de San Fermín

Goiuri Zabaleta e Itxaso Erasun se han impuesto por un contundente 22-8 a Olatz Arrizabalaga y Nahia Bertiz en el Campeonato de Parejas del Torneo de San Fermín del circuito Emakume Master Cup, disputado en el frontón Labrit. Aunque las azules se han adelantado 1-2 en el marcador, a partir de ese momento las coloradas han dominado el partido de principio a fin, llevadose así la victoria con autoridad.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X