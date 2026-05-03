Alize Sagardui y Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Abierto de Navarra 2026 de la Emakume Master Cup tras imponerse por 22-20 a Ainhoa Ruiz de Infante e Itsaso Erasun en la final disputada en el renovado frontón Labrit de Iruñea.

Las actuales campeonas del Parejas, Sagardui y Gaminde, llegaban como claras favoritas al choque y han cumplido con el pronóstico.

Las azules han comenzado bien el partido, ganando los cuatro primeros tantos. Ruiz de Infante y Erasun han logrado su objetivo en estos compases iniciales: impedir que Gaminde desarrollara su juego. Para ello, la estrategia de Erasun ha sido clara: mover mucho la pelota y mantenerla a baja altura.

El bastón de mando en las coloradas lo ha asumido la zaguera de Laukiz y, tras empatar a cinco tantos, las coloradas se han puesto por delante en el marcador (7-5) con un parcial de 7-1. Con Enara Gaminde ya metida en el partido, las coloradas han logrado distanciarse hasta el 11-5.

La pareja azul ha reaccionado tímidamente, logrando un tanto (11-6), pero no ha podido aprovechar el saque para recortar distancias, ya que el dominio de Gaminde ha sido total (15-6).

Sin embargo, ha llegado la reacción de la pareja azul, que ha recuperado el saque y ha sumado dos tantos (15-8). Las azules no han querido tirar la toalla y se han acercado a cuatro tantos (16-12).

Ruiz de Infante y Erasun, no obstante, no han logrado romper el dominio de las coloradas, que han vuelto a abrir brecha hasta el 19-13.

Cuando parecía que la pareja Sagardui-Gaminde tenía encarrilada la final, las azules han reaccionado con fuerza y han reducido la diferencia hasta los dos tantos (19-17).

En una final dura y muy disputada, en la que todo ha estado en juego hasta el último momento, cualquier desenlace ha sido posible (21-19). Las azules se han colocado a un solo tanto (21-20), pero, finalmente, la txapela no se les ha escapado a Sagardui y Gaminde, que se han impuesto por 22-20.

Todos los tantos de la final