Sagardui y Gaminde, campeonas del Abierto de Navarra
La goizuetarra Alize Sagardui y la laukiztarra Enara Gaminde han ganado el Abierto de Navarra tras derrotar a Ainhoa Ruiz de Infante e Itsaso Erasun por 22-20.
Alize Sagardui y Enara Gaminde se han proclamado campeonas del Abierto de Navarra 2026 de la Emakume Master Cup tras imponerse por 22-20 a Ainhoa Ruiz de Infante e Itsaso Erasun en la final disputada en el renovado frontón Labrit de Iruñea.
Las actuales campeonas del Parejas, Sagardui y Gaminde, llegaban como claras favoritas al choque y han cumplido con el pronóstico.
Las azules han comenzado bien el partido, ganando los cuatro primeros tantos. Ruiz de Infante y Erasun han logrado su objetivo en estos compases iniciales: impedir que Gaminde desarrollara su juego. Para ello, la estrategia de Erasun ha sido clara: mover mucho la pelota y mantenerla a baja altura.
El bastón de mando en las coloradas lo ha asumido la zaguera de Laukiz y, tras empatar a cinco tantos, las coloradas se han puesto por delante en el marcador (7-5) con un parcial de 7-1. Con Enara Gaminde ya metida en el partido, las coloradas han logrado distanciarse hasta el 11-5.
La pareja azul ha reaccionado tímidamente, logrando un tanto (11-6), pero no ha podido aprovechar el saque para recortar distancias, ya que el dominio de Gaminde ha sido total (15-6).
Sin embargo, ha llegado la reacción de la pareja azul, que ha recuperado el saque y ha sumado dos tantos (15-8). Las azules no han querido tirar la toalla y se han acercado a cuatro tantos (16-12).
Ruiz de Infante y Erasun, no obstante, no han logrado romper el dominio de las coloradas, que han vuelto a abrir brecha hasta el 19-13.
Cuando parecía que la pareja Sagardui-Gaminde tenía encarrilada la final, las azules han reaccionado con fuerza y han reducido la diferencia hasta los dos tantos (19-17).
En una final dura y muy disputada, en la que todo ha estado en juego hasta el último momento, cualquier desenlace ha sido posible (21-19). Las azules se han colocado a un solo tanto (21-20), pero, finalmente, la txapela no se les ha escapado a Sagardui y Gaminde, que se han impuesto por 22-20.
Todos los tantos de la final
0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-4, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5, 11-5, 11-6, 12-6, 13-6, 14-6, 15-6, 15-7, 15-8, 16-8. 16-9, 16-10, 16-11, 16-12, 17-12, 18-12, 18-13, 19-13. 19-14, 19-15, 19-16, 19-17, 20-17. 20-18, 21-18, 21-19, 21-20, 22-20.
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