Darío Gómez, campeón del Manomanista de 2026

Darío Gómez ha ganado el Campeonato Manomanista de 2026, este domingo, en el Navarra Arena, en Pamplona. El pelotari de Aspe se ha calado la txapela al superar en la gran final a Iñaki Artola, por 6-22. De esta manera, Darío, de 30 años, se ha hecho con su primer título en el Manomanista, y se ha adjudicado su primer gran campeonato en profesionales; es la primera victoria que un pelotari riojano gana la txapela del Manomanista desde que en 1953, hace ya 73 años, lo hiciera Barberito I.

El triunfo de Darío, además de histórico, ha sido incontestable. El nuevo campeón se ha puesto por delante desde el primer tanto, y, desde el 0-4, Artola no ha podido acercarse más que a cuatro tantos, en el 1-5. El de Ezcaray ha controlado la final desde todos los puntos de vista: ha acertado en el remate más que su rival, ha fallado menos que el de Alegia, físicamente ha mostrado un nivel excelente y ha dado la sensación, desde que ha comenzado el choque, de encontrarse con enorme confianza en sus posibilidades. La cátedra daba como favorito a Darío, y lo visto sobre la cancha ha dado la razón a quien así lo señalaba.

En medio de un gran ambiente en el Navarra Arena, Darío ha llevado a cabo el primer saque, y también ha anotado el primer tanto. Los cuatro siguientes también han caído del lado del de Ezcaray; el 0-3, el 0-4 y el 0-5 han llegado como consecuencias de tres brillantes dos paredes de Darío, que ha entrado en la final mejor que Artola. El de Alegia ha estrenado su casillero en el 1-5, un pelotazo de Darío que se le ha ido fuera.

El pelotari riojano se ha hecho inmediatamente de nuevo con el saque. El noveno tanto de la final ha sido duro, y lo ha conseguido Artola, que perdía 2-7 en ese momento del partido. Daba la impresión de que Darío se encontraba más a gusto sobre la cancha, parecía que el de Aspe jugaba con más confianza que el de Baiko; el 2-10 que reflejaba el marcador del Navarra Arena así lo atestiguaba.

El tercer error de Darío ha vuelto a otorgar el saque a Artola, que necesitaba hacer varios tantos seguidos para meterse en la final. El pelotari riojano seguía siendo claramente dominador, ya con doce tantos en su casillero; el 4-12 lo ha hecho de saque, tras poner la pelota, por sorpresa, en el ancho.

Artola no conseguía enlazar una tacada que pudiera apretar el marcador. Por si eso fuera poco, Darío cada vez se encontraba más fuerte: el 5-14 ha llegado como consecuencia de un perfecto dos paredes del de Ezcaray. El siguiente tanto ha sido largo y duro, y ha sido para Darío, porque a Artola se le ido fuera su remate.

En el 6-16, con saque para Artola, los dos protagonistas se han reunido con sus botilleros. Darío se ha hecho con el siguiente tanto, el 6-17. Con un gran pelotazo, el riojano ha llegado a 18, y tenía la txapela en la mano, ya en el último descanso.

La afición riojana que se encontraba en el Navarra Arena saltaba de alegría viendo a Darío a punto de calarse la txapela; el delantero de Aspe no ha dejado pasar la oportunidad, y, finalmente, ha ganado, de manera muy merecida, por 6-22.