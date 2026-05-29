MANOMANISTA SERIE B
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Unai Amiano: “No creo que en Primera estén preocupados conmigo"

Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unai Amiano: "Ez dut uste asko beldurtuko direnik Lehen Mailan nirekin"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Unai Amiano, campeón del Manomanista Serie B, atiende a EITB pocos días después de haberse adjudicado la txapela. Admite que su victoria ha podido ser muy importante de cara a promover la pelota en su localidad natal, Irún. También cree que aún está lejos del nivel para pode triunfar en los campeonatos absolutos, y más teniendo en cuenta que en aficionados apenas había jugado en la disciplina en la que acaba de ganar. De cara a la final de este domingo no ve un favorito claro.

Pelota a mano Manomanista

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