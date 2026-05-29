El Manomanista
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Los campeones del Manomanista han celebrado una comida, en las puertas de la final

Buruz Buruko txapeldunen bazkaria
18:00 - 20:00
Campeones del Manomanista. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Buruz Buruko txapeldunek bazkaria izan dute, finalaren atarian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los pelotaris ganadores del Manomanista han celebrado su tradicional comida organizada por la Liga PRO, en la que Iñaki Gorostiza recibirá la insignia de oro, quien se proclamó campeón en 1977.

Pelota a mano Manomanista Pelota

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