Alberdi II accede a las semifinales del Manomanista de la Serie B tras ganar 10-22 a Egiguren V

En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias. En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.