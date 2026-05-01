Alberdi II accede a las semifinales del Manomanista de la Serie B tras ganar 10-22 a Egiguren V
Unai Alberdi no ha dado ninguna opción al ganar 10-22 a un Julen Egiguren, que necesitaba hacer al menos 16 tantos para clasificarse a las semifinales del Manomanista de la Serie B.
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Todo por decidir en el grupo B, en la liguilla de cuartos del Manomanista
Javi Zabala es líder, a falta de la última jornada, pero los cuatro pelotaris del grupo, que son Zabala, Iker Larrazabal, Iñaki Artola y Jon Ander Peña, tienen opciones de pasar a semifinales.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Zabala ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Larrazabal (22-17)
En el partido disputado en el Deportivo de Bilbao, Javier Zabala ha tenido que que emplearse con solvencia para derrotar a Iker Larrazabal (22-17). Gracias a esta victoria, el riojano se coloca líder del grupo B de la liguilla de semifinales del Manomanista, con dos victorias. En la última jornada, por tanto, Zabala se enfrentará a Artola, mientras que Larrazabal se medirá a la Peña II.
Artola remonta y vence a Peña (22-19)
A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.
Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)
Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.
Peña, muy enfadado: “Hay jueces que no merecen estar donde están"
Declaraciones de Joan Ander Peña tras perder ante Javi Zabala (17-22). Durante el partido, los jueces le han señalado dos "atxikis": uno en el 10-9 y otro en el 17-13.
Zabala remonta el partido y se lleva la victoria (17-22)
En el partido disputado en el Labrit, Zabala ha derrotado a Peña (17-22). Aunque Peña tenía una ventaja de cinco a falta de cinco tantos, Zabala no le ha dejado hacer ni un solo tanto a partir de entonces; ha remontado el encuentro y se ha llevado el punto.
Darío da un recital y arrolla al campeón Altuna en Gernika (8-22)
El de Amezketa no ha podido con el vendabal de juego del riojano. Darío ha sido muy superior durante todo el partido y ha dado un paso de gigante en el camino hacia las semifinales.
Darío vence con contundencia a Jaka (10-22)
Darío Gómez ha derrotado por 10-22 a Erik Jaka en el partido correspondiente al grupo A del Manomanista .El pelotari de Aspe ha encarrilado el partido desde el principio, logrando sin dificultades su primer punto en el campeonato.