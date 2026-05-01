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Alberdi II accede a las semifinales del Manomanista de la Serie B tras ganar 10-22 a Egiguren V

Unai Alberdi. B Serieko buruz burukoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alberdi II.a izango da B Serieko buruz buruko finalerdietan, Egiguren V.ari 10-22 irabazita
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KIROLAK EITB

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Unai Alberdi no ha dado ninguna opción al ganar 10-22 a un Julen Egiguren, que necesitaba hacer al menos 16 tantos para clasificarse a las semifinales del Manomanista de la Serie B.

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