El Campeonato de Parejas va a dar comienzo este viernes, en Bilbao, en el Deportivo; la final está prevista para el 21 de marzo, y tendrá lugar en el Navarra Arena. Con respecto a la pasada edición, la gran novedad es la entrada de Landa, en lugar de Imaz; Altuna III-Ezkurdia y Elordi-Zabaleta repiten como parejas.