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Altuna III-Ezkurdia, Zabala-Rezusta, P. Etxeberria-Martija, Elordi-Zabaleta, Artola-Albisu, Jaka-Mariezkurrena II, Larrazabal-Iztueta y Laso-Landa, en el Campeonato de Parejas de 2026-2027
El Campeonato de Parejas va a dar comienzo este viernes, en Bilbao, en el Deportivo; la final está prevista para el 21 de marzo, y tendrá lugar en el Navarra Arena. Con respecto a la pasada edición, la gran novedad es la entrada de Landa, en lugar de Imaz; Altuna III-Ezkurdia y Elordi-Zabaleta repiten como parejas.
El Campeonato de Parejas de 2026-2027 ha sido presentado este martes. Así, han anunciado las parejas que van a buscar las txapelas que, en la pasada edición, se calaron Laso y Albisu.
¿Cuáles son las parejas del Campeonato de Parejas de 2026-2027?
Por parte de Aspe:
- Altuna III-Ezkurdia
- Zabala-Rezusta
- P. Etxeberria-Martija
- Elordi-Zabaleta
Por parte de Baiko:
- Artola-Albisu
- Jaka-Mariezkurrena II
- Larrazabal-Iztueta
- Laso-Landa
¿Cuándo comienza el Campeonato de Parejas de 2026-2027?
El 27 de noviembre, viernes, en el Deportivo de Bilbao.
¿Qué partidos se juegan en la primera jornada?
- Elordi-Zabaleta vs. P. Etxeberria-Martija (en el Deportivo, en Bilbao, el viernes 27).
- Artola-Albisu vs. Larrazabal-Iztueta (en Estella, el sábado 28).
- Jaka-Mariezkurrena II vs. Laso-Landa (en Tolosa, el domingo 29).
- Altuna III-Ezkurdia vs. Zabala-Rezusta (en Eibar, el lunes 30).
¿Cuándo y dónde se jugará la final?
El 21 de marzo, en el Navarra Arena, en Pamplona.
¿Qué novedades presenta el Campeonato de Parejas de 2026-2027?
- En comparación con los titulares de la edición de 2025-2026, entre Unax Landa, en lugar de Ander Imaz.
- Hay dos parejas que repiten, con respecto a la anterior edición: Altuna III-Ezkurdia y Elordi-Zabaleta.
- Darío, campeón Manomanista, no está entre los titulares.
- Joseba Ezkurdia continúa como zaguero, al igual que en el pasado campeonato, en el que alcanzó la final, con Altuna III.
- Los campeones de 2026, Unai Laso y Jon Ander Albisu, no repiten como pareja.
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