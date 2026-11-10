1ª Jornada
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Estos son los frontones en los que se jugará la primera jornada del Campeonato de Parejas de 2026-2027

En lo que respecta a la Serie A, el campeonato comenzará en el Club Deportivo, en Bilbao, el 27 de noviembre; el 28, se jugará en Estella; el 29, en Tolosa; y el 30, en Eibar.
Binakako Txapelketa
El Campeonato de Parejas arranca el 27 de noviembre. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Frontoi hauetan jokatuko dituzte 2026-2027ko Binakako Txapelketako 1. jardunaldiko partidak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Campeonato de Parejas de 2026-2027 comenzará el 27 de noviembre, viernes, y ya ha sido anunciado dónde se jugarán los partidos de la primera jornada del torneo de Serie A; en concreto, el campeonato arrancará en el Club Deportivo, en Bilbao, el 27 de noviembre; el 28, se jugará en Estella; el 29, en Tolosa; y el 30, en Eibar.

1ª jornada del Campeonato de Parejas

  • 27 de noviembre, viernes (20:45): Club Deportivo (Bilbao)
  • 28 de noviembre, sábado (17:15): Remontival (Estella)
  • 29 de noviembre, domingo (17:15): Beotibar (Tolosa)
  • 30 de noviembre, lunes (17:15): Astelena (Eibar)
Pelota Pelota a mano Frontón Astelena Parejas

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