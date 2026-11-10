Estos son los frontones en los que se jugará la primera jornada del Campeonato de Parejas de 2026-2027

El Campeonato de Parejas de 2026-2027 comenzará el 27 de noviembre, viernes, y ya ha sido anunciado dónde se jugarán los partidos de la primera jornada del torneo de Serie A; en concreto, el campeonato arrancará en el Club Deportivo, en Bilbao, el 27 de noviembre; el 28, se jugará en Estella; el 29, en Tolosa; y el 30, en Eibar.