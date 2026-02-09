Baiko ha confirmado que Jon Mariezkurrena no jugará este fin de semana y será sustituido por Iosu Eskiroz en el Atano III de Donostia-Sa Sebastián.

El zaguero de Berriozar sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha durante el partido del pasado viernes en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida, según ha informado este lunes la promotora en una nota.