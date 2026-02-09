Campeonato de Parejas
Eskiroz sustituirá a Mariezkurrena, con mal de manos, este sábado en Donostia

El zaguero de Berriozar sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha durante el partido del pasado viernes, y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida.
Iosu-Eskiroz-atzelaria
El zaguero Iosu Eskiroz. Imagen: Baiko
Euskaraz irakurri: Iosu Eskirozek Jon Mariezkurrena ordezkatuko du larunbat honetan Donostian, Binakako Txapelketan
author image

EITB

Última actualización

Baiko ha confirmado que Jon Mariezkurrena no jugará este fin de semana y será sustituido por Iosu Eskiroz en el Atano III de Donostia-Sa Sebastián.

El zaguero de Berriozar sufrió una rotura de callo en la palma de su mano derecha durante el partido del pasado viernes en Amorebieta-Etxano (Bizkaia), y se encuentra en tratamiento con curas sucesivas de la herida, según ha informado este lunes la promotora en una nota.

Jon-Mariezkurrena-lesion-mano-parejas
18:00 - 20:00
Mariezkurrena sufre una rotura de callo en la palma de su mano derecha

Por otro lado, Iñaki Artola, delantero de Alegia, continúa pendiente de evolución de la fractura en el dedo, y este viernes Peña II, de nuevo, ocupará su lugar en Segura para enfrentarse junto a Imaz, a Zabala-Martija.

A consecuencia de estas sustituciones, en el campeonato Serie B este viernes, en Nájera, Landa sustituirá a Eskiroz, y el sábado, en Donostia, Agirre jugará en lugar de Peña II. Además, Bakaikoa jugará en lugar de Senar, que no juega por mal de manos.

Elordi y Zabaleta logran una importante victoria para afianzarse en la segunda plaza (22-18)
