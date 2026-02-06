Binakako Txapelketa
Elordik eta Zabaletak garaipen garrantzitsua lortu dute bigarren postua sendotzeko (22-18)

Elordi eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Elordi eta Zabaleta. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Elordik eta Zabaletak 22-18 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrenari, Binakako Txapelketako 13. jardunaldian. Partida oso lehiatuta egon da, Mariezkurrenak min hartu duen arte. 

Jose Javier Zabaleta Binakakoa Esku-pilota Aspe Pilota Pilota Aitor Elordi

