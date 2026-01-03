BINAKAKO TXAPELKETA
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute, Artola eta Imaz ere garaituta (12-22)

18:00 - 20:00
Albisu eta Laso. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Lasok eta Albisuk zazpigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketan, Artola eta Imaz 12-22 menderatuta. Txapelketako liderra den bikotea bikain aritu da eta, azken tantoa egitea kosta egin zaien arren, azkenean garaipena poltsikoratu dute.

Binakakoa Esku-pilota Unai Laso Pilota Iñaki Artola Kirol-bideoak

