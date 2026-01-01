7. jardunaldia
Lasok eta Albisuk Binakako Txapelketan duten lehen postua sendotu dute, Zabala eta Martija menderatuta (22-19)

Unai Laso eta Jon Ander Albisu.
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Baikoko bikoteak sei garaipen daramatzate, jokatutako zazpi jardunaldietan, eta, ligaxkako lehen itzulia amaituta, aurreneko tokian jarraitzen dute. Astelenan jokatutako partidan, aurretik ibili dira markagailuan, baina azkenean sufritu behar izan dute, puntua eskuratu arte. 

Pilota Esku-pilota Unai Laso Julen Martija Astelena frontoia Binakakoa

