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Erik Jaka renueva con Baiko hasta 2028
El pelotari de Lizartza debutó en 2013 en el frontón Astelena de Eibar; fue campeón del Manomanista en 2020.
Euskaraz irakurri: Erik Jakak 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
Erik Jaka ha renovado su contrato con Baiko hasta 2028, según ha anunciado este jueves la empresa.
Jaka debutó como profesional en 2013 en el Astelena de Eibar. En 2020, ganó la txapela del Manomanista, y ese mismo año, disputó la final del Cuatro y Medio.
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