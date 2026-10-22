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Erik Jaka renueva con Baiko hasta 2028

El pelotari de Lizartza debutó en 2013 en el frontón Astelena de Eibar; fue campeón del Manomanista en 2020.

Erik Jaka
El pelotari Erik Jaka ha renovado con Baiko. Imagen: Baiko
Euskaraz irakurri: Erik Jakak 2028ra arte berritu du kontratua Baikorekin
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Última actualización

Erik Jaka ha renovado su contrato con Baiko hasta 2028, según ha anunciado este jueves la empresa.

Jaka debutó como profesional en 2013 en el Astelena de Eibar. En 2020, ganó la txapela del Manomanista, y ese mismo año, disputó la final del Cuatro y Medio. 

Erik Jaka Pelota a mano Baiko pelota Pelota

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