Fernando Vidarte deja de ser administrador único de ASPE
De acuerdo con el Boletón Oficial del Registro Mercantil (BORM) del pasado 26 de diciembre de 2025, Fernando Vidarte Chárola dejó de ser administrador único de la empresa de pelota ASPE SL. El nuevo dueño es Iker Moreno Morán, quien hasta ahora ha desempeñado labores como director financiero y adjunto a la gerencia de BAINET, la empresa de que gestiona y explota los derechos de imagen y de publicidad de las empresas de pelota mano.
Este lunes Fernando Vidarte ha convocado una rueda de prensa para explicar los pormenores de este cambio. Dicha rueda de prensa se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus, a partir de las 10:30.
En febrero de 2025 puso fin a su ciclo al frente de Aspe y cedió la gerencia de la empresa a su hijo Jorge, aunque seguía siendo administrador único.
El emprendedor eibartarra, de 73 años, ha dirigido la empresa durante un cuarto de siglo, desde su incorporación primero como accionista en 1998 con la adquisición de una parte de las acciones y después en calidad de administrador único a partir del 27 de septiembre de 1999 tras hacerse la familia Vidarte con el 100 % de la promotora.
