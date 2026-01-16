Fitxaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Beñat Apezetxea, ASPEko pilotari berria

Goizuetako aurrelak bi urterako sinatu du kontratua eta hurrengo hilabeteetan egingo du debuta.
Beñat Apezetxea
Beñat Apezetxea. Argazkia: ASPE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Beñat Apezetxea goizuetarra ASPEko pilotari berria  izango da datozen bi urteetarako, ostiral honetan pilota enpresak adierazi duenez. Oraindik ez da ezagutzen aurrelari nafarraren debutaren data, baina datozen hilabeteetan egingo du. Serie Bko txapelketetan, El Diario Vasco, Soroa Oroitzarrea eta Antiguako Torneoko txapelduna da.

"Profesionaletan debuta egitea txikitatik nuen ametsa betetzea da. Pixkanaka hobetzen joan nahi nuke, maila ona eskainiz eta kantxan gozatuz", aitortu du Apezetxeak.

Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X