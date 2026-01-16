Beñat Apezetxea, nuevo pelotari de ASPE

El goizuetarra Beñat Apezetxea será el nuevo pelotari de ASPE para los próximos dos años, según ha señalado este viernes la empresa de pelota. Aún no se conoce la fecha del debut del delantero navarro, aunque lo hará en los próximos meses. En los torneos de la Serie B fue campeón del torneo El Diario Vasco, Soroa Oroitzarrea y el Torneo del Antiguo.

"Debutar como profesional es cumplir el sueño que tenía desde pequeño. Me gustaría ir mejorando poco a poco, ofreciendo un buen nivel y disfrutando en la cancha", reconoce Apezetxea.