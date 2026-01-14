Zubizarreta IV y Landa se convierten en pelotaris profesionales de la mano de Baiko
Beñat Zubizarreta, hermano de Iraitz, y Unax Landa debutarán próximamente en la pelota profesional de la mano de Baiko Pilota, según ha informado la propia promotora en sendas notas.
Zubizarreta IV, delantero de Ataun, de 20 años, que firma para dos años, se inició en el club de pelota Ataun K.E, y más tarde continuó en el club LAPKE de Lazkao. Club con el que este último año ha ganado el Campeonato de Gipuzkoa de Parejas y el Torneo Olazar de Zaldibar.
Aimar Olaizola, responsable deportivo de Baiko, ha afirmado que “es un pelotari muy completo que en todo momento sabe lo que tiene que hacer en la cancha”.
Por su parte. Unax Landa, zaguero de Oiartzun, también de 20 años, formado en el club de pelota Oiarpe K.E de Oiartzun, ha firmado también por dos años con la misma empresa. En su última etapa previa al campo profesional, Landa ha conquistado los torneos Diario Vasco, Dinastía Etxabe, GRAVNI y Memorial Goñi.
Olaizola ha asegurado que “es un zaguero que ha rendido muy bien en el campo aficionado y destacaría su golpe con la mano izquierda”.
