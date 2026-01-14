Beñat Zubizarreta, hermano de Iraitz, y Unax Landa debutarán próximamente en la pelota profesional de la mano de Baiko Pilota, según ha informado la propia promotora en sendas notas.

Zubizarreta IV, delantero de Ataun, de 20 años, que firma para dos años, se inició en el club de pelota Ataun K.E, y más tarde continuó en el club LAPKE de Lazkao. Club con el que este último año ha ganado el Campeonato de Gipuzkoa de Parejas y el Torneo Olazar de Zaldibar.

Aimar Olaizola, responsable deportivo de Baiko, ha afirmado que “es un pelotari muy completo que en todo momento sabe lo que tiene que hacer en la cancha”.