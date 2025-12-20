Komunikatua
Pilotarien Elkartea haserre agertu da esku pilotaren egoeragatik

Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak biltzen dituen elkarteak bere kezka adierazi nahi izan du pilota profesionala hartzen ari den norabideagatik.
Jendez betetako frontoia. Argazkia: EITB


I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Pilotarien Elkarteak ohar bat argitaratu du larunbat honetan bere sare sozialen bidez, esku pilota profesionalaren kudeaketak bizi duen egoeragatik kezkatuta dagoela adierazteko.

"Pilotarien Elkartetik publikoki adierazi nahi dugu gure kezka pilota profesionalaren kudeaketa hartzen ari den norabideagatik, batez ere frontoiak beteta dauden eta zaleen erantzuna apartekoa den une honetan", dio oharrak.

"Pilotak frontoiak betetzen ditu, baina barrutik husten da" izenburupean, Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak biltzen dituen elkarteak bere kezka adierazi nahi izan du pilota profesionala hartzen ari den norabideagatik.

"Hainbat bilera egin ditugu eta kezka horiek adierazi ditugu, baina sentsazioa beti bera izan da: ez zaigu entzuten eta ez da benetako aldaketarik gertatzen", kritikatu dute.

Besteak beste, oharrak dioenez, diru-sarrerek gora egiten duten bitartean, plantillen murrizketa, partiden murrizketak eta kirolaren garapenari jaramonik ez egitea sufritzen ari dira. Elkarteak uste du egoera horrek pilotari gazteenei egiten diela kalte bereziki, gero eta gehiago eskatzen baitzaie, denbora gutxiagoan.

Argitu dutenez, "ez da aldarrikapen pertsonala, hausnarketa kolektiboa baizik. Gure helburu bakarra pilotak funtzionatzen jarraitzea da, haztea eta etorkizun sendoa eta iraunkorra izatea, hori posible egiten dutenak zainduz eta zaleak errespetatuz".

Esku-pilota Pilota

