Pilotarien Elkartea haserre agertu da esku pilotaren egoeragatik
Pilotarien Elkarteak ohar bat argitaratu du larunbat honetan bere sare sozialen bidez, esku pilota profesionalaren kudeaketak bizi duen egoeragatik kezkatuta dagoela adierazteko.
"Pilotarien Elkartetik publikoki adierazi nahi dugu gure kezka pilota profesionalaren kudeaketa hartzen ari den norabideagatik, batez ere frontoiak beteta dauden eta zaleen erantzuna apartekoa den une honetan", dio oharrak.
"Pilotak frontoiak betetzen ditu, baina barrutik husten da" izenburupean, Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak biltzen dituen elkarteak bere kezka adierazi nahi izan du pilota profesionala hartzen ari den norabideagatik.
"Hainbat bilera egin ditugu eta kezka horiek adierazi ditugu, baina sentsazioa beti bera izan da: ez zaigu entzuten eta ez da benetako aldaketarik gertatzen", kritikatu dute.
Besteak beste, oharrak dioenez, diru-sarrerek gora egiten duten bitartean, plantillen murrizketa, partiden murrizketak eta kirolaren garapenari jaramonik ez egitea sufritzen ari dira. Elkarteak uste du egoera horrek pilotari gazteenei egiten diela kalte bereziki, gero eta gehiago eskatzen baitzaie, denbora gutxiagoan.
Argitu dutenez, "ez da aldarrikapen pertsonala, hausnarketa kolektiboa baizik. Gure helburu bakarra pilotak funtzionatzen jarraitzea da, haztea eta etorkizun sendoa eta iraunkorra izatea, hori posible egiten dutenak zainduz eta zaleak errespetatuz".
Artolak eta Imazek garaipen handia lortu dute Altuna eta Ezkurdiaren aurka (16-22)
Iñaki Artolak eta Ander Imazek ez zuten ondo hasi Binakako Txapelketa, baina, pixkanaka, gora egin dute, eta larunbat honetan hirugarren puntua lortu dute Jokin Altunari eta Joseba Ezkurdiari 16-22 irabazita.
Azken 7 tantoak eginez irabazi diete Larrazabalek eta Mariezkurrenak Zabalari eta Martijari (16-22)
Larrazabalek eta Mariezkurrenak 16-22 irabazi diete Zabalari eta Martijari Binakako Txapelketako 5. jardunaldian. Atzetik hasi dira markagailuan, baina pixkanaka jokoa hobetu dute eta azken 7 tantoak urdinek egin dituzte.
Aspek Unai Alberdi fitxatu du hurrengo hiru urteetarako
23 urteko aurrelaria orain arte Baikon egon da, eta urtarrilean eginen du debuta enpresa berriarekin: “Aukera berri bat da, eta, aldi berean, ilusioz betetzen nauen erronka bat”, adierazi du Alberdi II.ak.
Xabi Tolosa: "Bukatu da nire ibilbidea"
Xabi Tolosa atzelari anoetarrak ezingo du pilotan jokatzen jarraitu, eskuin eskumuturreko lesioak eraginda. Elkarrizketa honetan azaldu du erabakia, nola sentitzen den argitzeaz gain.
Amaia Aldaik eta Enara Gamindek igandean izango dute jokoan Lau t’erdiko txapela
Txapelketako final handia asteartean aurkeztu dute; Gernikan jokatuko dute, Santanapen, 12:00etatik aurrera, eta EITBk zuzenean emango du, eitb.eus-en eta ETB1en bidez.
Aspe enpresak ez dio kontratua berrituko Xabi Tolosari, 12 urteko ibilbidearen ostean
Tolosak 2013ko abenduaren 20an egin zuen debuta, Beotibarren. Gainera, bi urtez jarraian lortu du B Serieko Binakako txapela, 2015ean eta 2016an.
Elordi-Zabaleta Binakako Txapelketako gorenean, Laso-Albisurekin batera
Elordi-Zabaleta eta Laso-Albisu bikoteak nabarmendu dira Binakako Txapelketako lau jardunaldi hauetan. Hiru garaipen lortu dituzte bi bikoteek eta sailkapenaren gorenean kokatu dira.
Elordik eta Zabaletak garaipena lortu dute Jakaren eta Iztuetaren aurka (12-22)
Aitor Elordik eta Jose Javier Zabaletak 12-22 irabazi diete Erik Jakari eta Martxel Iztuetari Binakako Txapelketako 4. jardunaldian. Garaipen honi esker, hirugarren puntua batu dute.
Txapelketako hirugarren partida irabazi dute Lasok eta Albisuk Etxeberria eta Rezusta garaituta (22-17)
Lasok eta Albisuk 22-17 irabazi diete Etxeberriari eta Rezustari Binakako Txapelketako 4. jardunaldian. Aspeko bikoteak jokatutako lau partidak galdu ditu, hortaz, ez dute punturik lortu oraindik.