La Asociación de Pelotaris muestra su malestar por la situación de la pelota mano
La Asociación de Pelotaris ha hecho público este sábado un comunicado a través de sus redes sociales en el que muestran su preocupación por la situación que vive la gestión de la pelota mano profesional.
"Desde la Asociación de Pelotaris queremos expresar públicamente nuestra preocupación por el rumbo que está tomando la gestión de la pelota profesional, especialmente en un momento en el que los frontones están llenos y la respuesta de la afición es extraordinaria", dice la nota.
Bajo el título, "la pelota llena frontones, pero se vacía por dentro", la asociación que agrupa a los pelotaris de las empresas Aspe y Baiko ha querido expresar su preocupación por el rumbo que está tomando la pelota profesional.
"Hemos mantenido varias reuniones y trasladado estas preocupaciones, pero la sensación ha sido siempre la misma: no se nos escucha y no se producen cambios reales", critican.
Entre otras cosas, dice la nota que mientras los ingresos aumentan, están viviendo una reducción de plantillas, disminución de partidos y desatención al desarrollo del deporte. La asociación entiende que esta situación perjudica especialmente a los pelotaris más jóvenes, a los que cada vez se les exige más, en menos tiempo.
Aclaran que "no se trata de una reivindicación personal, sino de una reflexión colectiva. Nuestro único objetivo es que la pelota siga funcionando, crezca y tenga un futuro sólido y sostenible, cuidando a quienes lo hacen posible y respetando a la afición".
