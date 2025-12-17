Fitxaketa
Aspek Unai Alberdi fitxatu du hurrengo hiru urteetarako

23 urteko aurrelaria orain arte Baikon egon da, eta urtarrilean eginen du debuta enpresa berriarekin: “Aukera berri bat da, eta, aldi berean, ilusioz betetzen nauen erronka bat”, adierazi du Alberdi II.ak.

Unai Alberdi (Aspe)

Unai Alberdi, Aspeko pilotari berria. Argazkia: Aspe.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Aspek Unai Alberdi kontratatu du hurrengo hiru urteetarako, Eibarko enpresak asteazken honetan jakinarazi duenaren arabera.

23 urteko aurrelariak Baikon jardun du orain arte, eta urtarrilean eginen du debuta Asperekin: “Aukera berri bat da, eta, aldi berean, ilusioz betetzen nauen erronka bat”, adierazi du pilotariak.

Alberdi II.aren helburua hau da: “Lesionatu gabe ahalik eta partidu gehien jokatzea, eta maila ona lortzea” da, Asperen web-orrialdeak berri eman duenaren arabera.

Unai Alberdik 21 urterekin egin zuen debuta profesional moduan, 2022ko urtarrilaren 21ean, Azpeitian, sorterrian.

