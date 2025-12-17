Fichaje
Aspe ficha a Unai Alberdi para los tres próximos años

El delantero, hasta ahora en Baiko, debutará en enero con su nueva empresa: “Para mí es una nueva oportunidad, y, a la vez, reto que me llena de ilusión”, ha señalado Alberdi II, de 23 años.
Unai Alberdi (Aspe)
Unai Alberdi nuevo pelotari de Aspe
Euskaraz irakurri: Aspek Unai Alberdi fitxatu du hurrengo hiru urteetarako
E. I. I. | EITB

Aspe ha fichado al delantero Unai Alberdi para los tres próximos años, según ha informado la propia promotora eibarresa este miércoles. Alberdi II, hasta ahora en Baiko, debutará en enero con su nueva empresa: “Para mí es una nueva oportunidad, y, a la vez, reto que me llena de ilusión”, ha señalado el pelotari, de 23 años.

El objetivo de Alberdi II, según recoge la página web de Aspe, es “jugar los máximos partidos posibles sin lesionarme, y conseguir lograr un buen nivel”.

Unai Alberdi debutó en profesionales el 21 de enero de 2022, en Azpeitia, localidad de la que es natural.

Pelota a mano

