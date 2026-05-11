Erremontari
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli eta Ezkurra-Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan

Ezkurra eta Azpiroz nagusitu dira lehen jokoan (15-10), baina bigarrena Aldabek eta Barrenetxeak (7-15) irabazi dute, eta hirugarren joko erabakigarrian ere gailendu dira (3-8).
Erremontari-Aldabe-Barrenetxea-Azpiroz

Erremontistak neurketa bukaeran. Irudia: EITB

author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak Erremontari-Sagardoaren Txapelketaren estreinako partida irauli eta hiru jokotan (15-10, 7-15 eta 3-8) irabazi diete Josetxo Ezkurrari eta Xabier Azpirozi.

Barrenetxea IV-Aldabe - Erremontari
18:00 - 20:00
Neurketaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Seigarren edizioko lehendabiziko sakea Azpirozek egin du. Konturatzerako Ezkurra eta Azpiroz 5-1 aurretik jarri dira, Azpirozek sakearekin asko asmatu baitu. Kemen Aldabek eten du Oialume Zarreko bikotearen bolada kaskarra, antza, nahi gabe egindako bi paretarekin (5-2). Aldabe eta Barrenetxea 5-4 jarri dira, baina ez dute jokoa berdintzerik izan (7-4). Ezkurrak eta Aldabek berriro aldea hartu dute markagailuan, jokoko atsedenaldira 8-5 aurretik joateko.

Bueltan, Ezkurrak egin du lehen tantoa, bizi, ezker paretan pilota sartuz. Hurrengo hiru tantoak ere, Aburuzako bikoteak egin ditu (12-5). Hala ere, Oialume Zarreko bikoteak markagailua berriro estutzea lortu du (13-10). Ezkurrak kalte handiagoa izatea eragotzi du, horma-biko bat maisuki bota ondoren (14-10). Jokoa Barrenetxeak kanpora bota duen pilota batekin bukatu da (15-10).

Bigarren jokoaren hasiera oso bestelakoa izan da (0-6). Barrenetxeak min handia egin du sakez, eta jokoan ere agindu du. Ezkurrak ez du batere errestorik harrapatu jokoaren hasieran, eta Oialume Zarreko bikotea 1-8 joan da jokoko atsedenaldira. Bueltan, Aburuzako bi erremontarien erreakzio txikia etorri da, baina Aldabek berehala eten du tanto zoragarria eginda (3-9).

Barrenetxeak eskura eman dion sake batean, Ezkurrak 4-10eko egiteko baliatu du erresto bikainarekin. Hala ere, Aldabe eta Barrenetxea erabat nagusi izan dira bigarren jokoan, norgehiagokaren joera guztiz aldatuz. Horrela, hirugarren joko erabakigarria behartu dute (7-15).

Hirugarren joko erabakigarria tanto luze eta borrokatu batekin abiatu da. Ezkurra eta Azpirozen alde erori da, eta hurrengoa ere egin du Aburuzako bikoteak (2-0). Ondoren, Ezkurrak behera bota du pilota, eta Barrenetxeak sakea eskuratu du (2-1). Beste tanto borrokatuan binakoa egin dute Aldabek eta Barrenetxeak. Tanto bikaina jokatuta 2-5 jarri dira aurretik Oialume Zarrekoak, baita 2-6koa egin ere. Ezkurrak 3-6koa egin du, ikustekoa izan den erremate batekin. Baina Aldabek eta Barrenetxeak ez dute barkatu, eta partida iraultzea lortu dute, hirugarren jokoa irabazita (3-8). Bitxia izan da norgehiagoka amaiera, azken pilotakadetan pilota hautsi baita.

Kapitainak

Bestalde, antolatzaileek bikote bakoitzak txapelketan zehar izango duen kapitainaren berri eman dute gaur. Horrela, Segurola-Larrañaga (Petritegi) bikotearen botileroa Juan Karlos Intxauspe izango da; Ansa II-Zubiri (Bereziartua) bikotearena Igor Arruti; Goikoetxeak eta Juaneneak (Alorrenea) Aimar Jabalera izango dute kapitain; Ezkurra II.ak eta Azpirozek (Aburuza) Patri Espinar, hirurak irakasleak kantxatik kanpo; eta Aldabek eta Barrenetxea IV.ak (Oialume Zar) Javier Urriza maisua izango dute bidelagun.

 

Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lortu du “Erremontari” txapelketako lehen garaipena
Erremontea Erremontari Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X