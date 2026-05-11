Aldabe y Barrenetxea remontan y vencen a Ezkurra-Azpiroz en el estreno
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto en el primer set (15-10), pero el segundo ha sido para Aldabe y Barrenetxea (7-15), que también han ganado en el tercer juego de desempate (3-8).
Kemen Aldabe y Endika Barrenetxea han remontado el primer partido de Erremontari-Sagardoaren Txapelketa y han ganado en tres juegos (15-10, 7-15 y 3-8) a Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz.
El primer saque de la sexta edición del torneo lo ha realizado Azpiroz. Para cuando han querido darse cuenta, Ezkurra y Azpiroz se han puesto 5-1 por delante, gracias al acierto de Azpiroz con el saque. Kemen Aldabe ha roto la mala dinámica de la pareja de Oialume Zar, con un dos paredes, al parecer, involuntario (5-2). Aldabe y Barrenetxea se han puesto 5-4, pero no han podido igualar el juego (7-4). Ezkurra y Azpiroz han vuelto a coger ventaja en el luminoso para irse 8-5 por delante al descanso del set.
A la vuelta, Ezkurra ha hecho el primer tanto, metiendo la pelota en la pared izquierda. Los tres siguientes, también, los ha hecho la pareja de Aburuza (12-5). Sin embargo, la pareja de Oialume Zar ha conseguido apretar de nuevo el marcador (13-10). Ezkurra ha impedido que el daño fuera mayor, tras ejecutar con maestría un dos paredes (14-10). El juego ha terminado con una pelota de Barrenetxea que se ha ido fuera (15-10).
El inicio del segundo set ha sido muy distinto (0-6). Barrenetxea ha hecho mucho daño de saque y ha mandado en el juego. Ezkurra no ha cazado ningún resto en el inicio del juego y la pareja de Oialume Zar se ha ido 1-8 ganando al descanso del set. A la vuelta, los dos remontistas de Aburuza han tenido una pequeña reacción, pero Aldabe no ha tardado en frenarlo con un maravilloso tanto (3-9).
Ezkurra ha aprovechado un saque de Barrenetxea para restar y poner el 4-10, pero Aldabe y Barrenetxea han dominado el segundo set, cambiando totalmente la tónica del encuentro y forzando el tercer juego de desempate (7-15).
El tercer y definitivo set ha arrancado con un largo y peleado tanto, que ha caído del lado de Ezkurra y Azpiroz y el siguiente lo ha hecho también la pareja de Aburuza (2-0), seguidamente Ezkurra ha tirado abajo la pelota y Barrenetxea que se ha hecho con el saque (2-1). En otro peleado tanto Aldabe y Barrenetxea han empatado a dos el parcial. Además, los de Oialume Zar con un gran tanto se han puesto 2-5 por delante, incluso han hecho 2-6. Ezkurra ha puesto 3-6 con un remate espectacular, pero Aldabe y Barrenetxea no han perdonado y han conseguido remontar el partido ganando el tercer juego (3-8). La pelota se ha roto en los últimos pelotazos del choque.
Capitanes
Por otro lado, la organización ha dado a conocer hoy los capitanes para cada pareja del campeonato, de manera que el botillero de Segurola-Larrañaga (Petritegi) será Juan Karlos Intxauspe; el de Ansa II-Zubiri (Bereziartua) será Igor Arruti; Goikoetxea y Juanenea (Alorrenea) estarán capitaneados por Aimar Jabalera; Ezkurra II y Azpiroz (Aburuza) tendrán a Patri Espinar, los tres profesores fuera de la cancha; y Aldabe y Barrenetxea IV (Oialume Zar) tendrán al maestro Javier Urriza como compañero de viaje.
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