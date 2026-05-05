La sexta edición de Erremontari comenzará el 11 de mayo con cinco parejas en busca de la preciada txapela
Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará Erremontari-Sagardoaren Txapelketa 2026 el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición.
Cinco parejas competirán en la primera fase del campeonato: Segurola-Larrañaga (campeones del parejas en 2022, representando a la sidrería Petritegi), Ansa II-Zubiria (campeones del parejas el año pasado, por Bereziartua), Ezkurra II-Azpiroz (campeones del parejas en 2024, por Aburuza), Goikoetxea V-Juanenea (zaguero campeón del individual en 2025, por Alorrenea) y Aldabe-Barrenetxea IV (campeones de Errremontari el pasado año, por Oialume Zar).
Todas las parejas tendrán que enfrentarse entre sí y tendrán cinco jornadas para ello. Los encuentros se disputarán los días 11, 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio. En la primera jornada se enfrentarán Ezkurra II- Azpiroz vs. Aldabe-Barrenetxea IV y Goikoetxea V-Juanenea vs. Ansa II-Zubiri.
Los encuentros se disputarán en formato de set. El partido estará compuesto por dos juegos de 15 tantos en un principio, pero si cada pareja gana un set, se jugará un tercero a 8 tantos para decidir la pareja ganadora del choque.
El sistema de puntuación de la liguilla será el siguiente: ganando los dos primeros juegos (2-0) 4 puntos; ganando uno de los primeros sets y el tercero (2-1) 3 puntos; ganando uno de los dos primeros juegos (1-2) 1 punto; sin ganar un solo set (0-2) 0 puntos; y entre los dos primeros juegos el que no alcance los 15 tantos (0-2) 1 punto.
Al finalizar la liguilla, las parejas que queden en tercera y cuarta posición deberán disputar un playoff el 15 de junio. El segundo clasificado se clasificará a la semifinal, mientras que el primer clasificado se clasificará, directamente, a la final.
La pareja que queda segunda en la liguilla y la ganadora del playoff jugarán la única semifinal el 22 de junio. La pareja que quede primera en la liguilla y la que ha ganado la semifinal disputarán la final el 29 de junio.
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