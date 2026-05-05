Todas las parejas tendrán que enfrentarse entre sí y tendrán cinco jornadas para ello. Los encuentros se disputarán los días 11, 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio. En la primera jornada se enfrentarán Ezkurra II- Azpiroz vs. Aldabe-Barrenetxea IV y Goikoetxea V-Juanenea vs. Ansa II-Zubiri.

Los encuentros se disputarán en formato de set. El partido estará compuesto por dos juegos de 15 tantos en un principio, pero si cada pareja gana un set, se jugará un tercero a 8 tantos para decidir la pareja ganadora del choque.

El sistema de puntuación de la liguilla será el siguiente: ganando los dos primeros juegos (2-0) 4 puntos; ganando uno de los primeros sets y el tercero (2-1) 3 puntos; ganando uno de los dos primeros juegos (1-2) 1 punto; sin ganar un solo set (0-2) 0 puntos; y entre los dos primeros juegos el que no alcance los 15 tantos (0-2) 1 punto.

Al finalizar la liguilla, las parejas que queden en tercera y cuarta posición deberán disputar un playoff el 15 de junio. El segundo clasificado se clasificará a la semifinal, mientras que el primer clasificado se clasificará, directamente, a la final.

La pareja que queda segunda en la liguilla y la ganadora del playoff jugarán la única semifinal el 22 de junio. La pareja que quede primera en la liguilla y la que ha ganado la semifinal disputarán la final el 29 de junio.