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Presentado Erremontari, el campeonato de los campeones

Erremontari-2026-aurkezpena
18:00 - 20:00

Presentación de la sexta edición de Erremontari. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Erremontari seigarren edizioa, txapeldunen txapelketa, aurkeztu dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato Erremontari 2026 el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.

Presentación de la sexta edición del Torneo Remontari-Sagardoaren Txapelketa que comenzará el 11 de mayo
Remonte Erremontari Pelota

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