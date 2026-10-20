En Buenos Aires, Helena Barrenetxea ha ganado a Sorozabal (Francia) por 13-15, 15-10 y 10-3. La representante de Francia se adelantó, y Helena no logró darle la vuelta: ante una rival muy sólida, que apenas falló, perdió el primer set por la mínima (13-15). En el segundo set, empezó a jugar a su juego, tomando la pelota de aire, buscando los espacios con la derecha y dominando cada vez más (15-10). En el tercero, a 10 tantos, salió tranquila, impuso su juego y estuvo perfecta, rematando los tantos delante (10-3).

Aritz Erkiaga ha ganado a Bailo (España) por 15-13 y 15-11. Ya se sabía que Bailo suele empezar muy fuerte y que pelea todas las pelotas, y así ha sido. El primer set ha sido muy ajustado, con los dos pelotaris bien físicamente: Aritz ha movido el juego y ha atacado, llevando a Bailo de un lado a otro, y se lo ha llevado 15 13. El segundo ha sido otra historia: Aritz ha dominado con más comodidad, mandando la pelota al fondo de la cancha y rematando delante la mayoría de los tantos. Bailo lo ha intentado, pero se ha quedado en 11. Aritz ha jugado como siempre: con ritmo, dominando y tranquilo.



Con estas victorias, Helena Barrenetxea y Aritz Erkiaga se han clasificado para la final de cesta punta individual.