La Euskal Pilota Selekzioa se clasifica para las finales individuales de cesta y parapelota
La Euskal Selekzioa ha logrado cinco victorias en la quinta jornada del campeonato.
La Euskal Pilota Selekzioa ha sumado cinco victorias en ocho partidos en la quinta jornada del XX Campeonato del Mundo de Pelota. Helena Barrenetxea y Aritz Erkiaga se han clasificado para la final de cesta punta individual; Sergio Rodriguez y Beñat Lizaso, para la de parapelota, y Mikel Aurrekoetxea, para las semifinales de frontball. La selección vasca ha cedido en paleta goma femenina, xare y paleta cuero.
Frontball: Aurrekoetxea, a semifinales
En el último partido de la liguilla, Mikel Aurrekoetxea ha superado al boliviano Vázquez por 10-2 y 10-2, mostrando su superioridad en todo momento, como refleja el marcador. Con esta victoria se clasifica para semifinales como segundo de grupo, por detrás de México. Previsiblemente su rival será España, el miércoles, en un duelo que se espera muy igualado.
Cesta punta individual: los dos, a la final
En Buenos Aires, Helena Barrenetxea ha ganado a Sorozabal (Francia) por 13-15, 15-10 y 10-3. La representante de Francia se adelantó, y Helena no logró darle la vuelta: ante una rival muy sólida, que apenas falló, perdió el primer set por la mínima (13-15). En el segundo set, empezó a jugar a su juego, tomando la pelota de aire, buscando los espacios con la derecha y dominando cada vez más (15-10). En el tercero, a 10 tantos, salió tranquila, impuso su juego y estuvo perfecta, rematando los tantos delante (10-3).
Aritz Erkiaga ha ganado a Bailo (España) por 15-13 y 15-11. Ya se sabía que Bailo suele empezar muy fuerte y que pelea todas las pelotas, y así ha sido. El primer set ha sido muy ajustado, con los dos pelotaris bien físicamente: Aritz ha movido el juego y ha atacado, llevando a Bailo de un lado a otro, y se lo ha llevado 15 13. El segundo ha sido otra historia: Aritz ha dominado con más comodidad, mandando la pelota al fondo de la cancha y rematando delante la mayoría de los tantos. Bailo lo ha intentado, pero se ha quedado en 11. Aritz ha jugado como siempre: con ritmo, dominando y tranquilo.
Con estas victorias, Helena Barrenetxea y Aritz Erkiaga se han clasificado para la final de cesta punta individual.
Paleta goma: victoria de Loidi y derrota de Martín
Julen Loidi ha ganado a Perú por 15-9 y 15-13 con su juego agresivo y contundente con la zurda: pasa muy bien la pelota por pared y, en cuanto la coge al aire, remata con dos paredes. En el primer set, los peruanos no han sabido contrarrestarlo (15-9). En el segundo, Yupanqui ha sustituido a Bellido y ha cruzado más la pelota, y Julen ha fallado alguna al coger de aire en la pared izquierda. El peruano llegó a ponerse por delante, pero Loidi ha recuperado el saque, ha vuelto a cruzar con acierto sus dos paredes y ha dominado el set (15-13). Una victoria muy merecida para un pelotari que lleva cinco meses entrenando a tope.
Nagore Martín, en cambio, ha caído ante la argentina Sabrina Andrade por 15-12, 10-15 y 8-10. El primer set ha sido muy disputado y se lo ha llevado Nagore. El segundo ha sido igual de reñido: Sabrina parecía acusar más el esfuerzo físico, pero, a la desesperada y gracias a sus muchas cualidades, ha acertado en las jugadas decisivas. En el desempate, el plan era llevar el partido al terreno físico, y así ha sido al principio: Nagore se ha puesto 8-4. Pero un par de errores han hecho que Sabrina se viniera arriba, Nagore se ha encogido y la argentina le ha dado la vuelta al marcador (8-10). Aun así, la selección está donde esperaba al inicio del campeonato, y Nagore se medirá a México en semifinales.
Parapelota: a la final
Sergio Rodriguez y Beñat Lizaso han ganado con autoridad a los brasileños Pontes y Da Silva por 15-1 y 15 5 en el frontón de 36 metros. Brasil se ha iniciado hace poco en la parapelota y todavía no controla bien el juego, así que el partido no ha tenido mucha historia. Con esta victoria, y con el triunfo de Francia ante Argentina, Euskadi y Francia se han clasificado para la final. Antes, se medirán en el último partido de la liguilla.
Xare: ante la campeona del mundo
Xuban Lopetegi y Oier Iturbe han caído ante los franceses Driolet y Lafargue, vigentes campeones del mundo, por 5-15 y 5-15. Ya se sabía que el partido iba a ser muy difícil: la pareja vasca ha aguantado en algunos tantos, pero el desenlace caía siempre del lado francés. En el segundo set, Oier ha sido retirado para descansar de cara a mañana y ha entrado Markel Mujika, pero el guion ha sido el mismo: a los franceses hay que hacerles el tanto, porque no fallan. Mañana llega el partido decisivo ante Uruguay: si Euskadi gana, entrará en la lucha por el bronce; si pierde, quedará eliminada. La selección lo afronta con optimismo.
Paleta cuero: derrota ante España
Ander Landeta e Ibai Pérez han caído ante los españoles Marcos Pérez y Javi Labiano por 6-15 y 11-15. Landeta no ha empezado muy fino, mientras que los españoles, sobre todo Labiano, han jugado bastante mejor que el otro día, con mucho acierto al saque. España se ha escapado pronto (2-7) y, desde el 6-8, ha encadenado siete tantos seguidos para cerrar el set 6-15. Ibai no ha jugado mal, aunque ha sacado algo menos. En el segundo, Iñaki Urrutia ha sustituido a Landeta y se ha notado una ligera mejoría: Landeta es más seguro, y Urrutia imprime más violencia a la pelota. Tras un inicio igualado (3-2), España se ha ido hasta el 4-11, pero la pareja vasca ha reaccionado y ha puesto en serios apuros a los españoles acercándose hasta el 11-13. Al final, Pérez y Labiano se han llevado el set 11-15, merecidamente. Ahora, a por Argentina.
Resultados de la jornada
• Paleta goma femenina (30 m): Nagore Martín (Euskadi) 1 – Sabrina Andrade (Argentina) 2 (15-12, 10 15, 8-10)
• Cesta punta individual femenina: Helena Barrenetxea (Euskadi) 2 – Sorozabal (Francia) 1 (13-15, 15 10, 10-3) • Frontball masculino: Mikel Aurrekoetxea (Euskadi) 2 – Vazquez (Bolivia) 0 (10-2, 10-2)
• Cesta punta individual masculina: Aritz Erkiaga (Euskadi) 2 – Bailo (España) 0 (15-13, 15-11)
• Paleta goma masculina (30 m): Julen Loidi (Euskadi) 2 – Bellido / Yupanqui (Perú) 0 (15-9, 15-13) • Xare: Xuban Lopetegi y Oier Iturbe / Markel Mujika (Euskadi) 0 – Driolet y Lafargue (Francia) 2 (5-15, 5-15)
• Parapelota (36 m): Sergio Rodriguez y Beñat Lizaso (Euskadi) 2 – Pontes y Da Silva (Brasil) 0 (15-1, 15 5)
• Paleta cuero: Ander Landeta / Iñaki Urrutia e Ibai Pérez (Euskadi) 0 – Marcos Pérez y Javi Labiano (España) 2 (6-15, 11-15)