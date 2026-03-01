PILOTA EGOKITUA
Esnal, Gaton, Rodriguez eta De Anta Euskal Pilota Egokituko Zirkuituko garaile

Pilota-egokitua
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Pilota Egokituko Zirkuituko finalak jokatu dituzte gaur, Basaurin. Urritasun fisikoa dutenen kategorian, Sergio Rodriguez eta Edorta de Anta nagusitu dira; adimen urritasuna dutenen kategorian, berriz, Leire Esnalek eta Erik Gatonek irabazi dute.

Pala Pilota

