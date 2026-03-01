Esnal, Gaton, Rodriguez eta De Anta Euskal Pilota Egokituko Zirkuituko garaile
Euskal Pilota Egokituko Zirkuituko finalak jokatu dituzte gaur, Basaurin. Urritasun fisikoa dutenen kategorian, Sergio Rodriguez eta Edorta de Anta nagusitu dira; adimen urritasuna dutenen kategorian, berriz, Leire Esnalek eta Erik Gatonek irabazi dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Ducassou zortzigarrenez buruz buruko txapeldun, Etcheverry garaituta (40-14)
Battitta Ducassouk eta Pierre Etcheverryk buruz buruko finala jokatu dute gaur goizean, Hazparnen. Ducassouk zortzigarrenez eskuratu du txapela, erabateko nagusitasunez irabazita (40-14).
Imanol Ansa, Kutxabank Masterseko txapeldun laugarrenez jarraian
Imanol Ansak 24-30 garaitu du Endika Barrenetxea Banakako Kutxabank Masterseko finalean. Urnietako aurrelariak laugarren aldiz jarraian irabazi du txapela. Azken urteetako finalistek oso final lehiatua jokatu dute, baina Ansa II.a jaun eta jabe izan da 20. tantotik aurrera.
Altunak eta Ezkurdiak garaipena lortu dute Elordiren eta Zabaletaren aurka (22-16)
Altunak eta Ezkurdiak finalerdietako ligaxkako lehen partidan 22-16 garaitu dituzte Elordi eta Zabaleta. 9-9 berdindu ostean, gorriek partida hautsi eta markagailuan ihes egin dute.
Pilota Pro Liga eta Donostia kirola 2026an Atano III frontoian pilota profesionalaren presentzia handiagoa izateko akordio batera ailegatu dira
Akordio honekin, frontoi donostiarrak egutegi profesionalean gutxienez hamar ekitaldi hartzea ziurtatzen du; Bikoteko Txapelketako, Buruz Burukoko eta Lau t’erdikoaren final erdi bat bertan jokatu beharko dute.
Emakume Master Cupek 10 urte bete ditu
Emakume Master Cup zirkuituaren aurkezpena egin dute Arrasateko Amaia Antzokian. Emakumenzkoen pilotan mugarri izan den honek, 10.urteurrena ospatu du ekitaldian, baita denbora honetan guztian eman dituen urrats sendoak azpimarratu ere.
Sei bikote arituko dira 2026ko Euskotren Women Winter Seriesen, martxoaren 2tik 23ra bitartean
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz eta Helena-Arai izango dira txapelketako laugarren ekitaldian, Durangon. Halaber, Ezkurdi Jai Alai Master Seriesen, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala eta Urreisti-Lekerika arituko dira txapelen bila.
Igandean Basaurin jokatuko dituzten Euskal Pilota Egokituko zirkuituko finalak aurkeztu dituzte
EITBk zuzenean emango ditu, ETB1en eta kirolakeitb.eus-en. Leire Esnalek eta Erika Gatonek Daniel Calviño eta Jurdan Arakistain izango dituzte aurkari, eta Sergio Rodriguez-Edorta de Anta eta Gaizka-Fernandez-Beñat Lizaso bikoteak nor baino nor gehiago arituko dira.
Jakak eta Iztuetak finalerdietarako azken txartela eskuratu dute, Zabala eta Martija 22-10 garaituta
Jakak eta Iztuetak 22-10 garaitu dituzte Zabala eta Martija Binakako Txapelketako play-offetan. Garaipen horri esker, finalerdietan izango dira, Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta eta Altuna-Ezkurdia bikoteekin batera.
Jakak eta Iztuetak Larrazabal eta Landa garaitu dituzte (22-15), eta finalerdietako txartela izango dute jokoan igandean
Jakak eta Iztuetak 22-15 menderatu dituzte Larrazabal eta Landa Binakako Txapelketako play-offean. Garaipen horri esker, igandean Zabalaren eta Martijaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta bikote irabazleak finalerdietarako txartela eskuratuko du.