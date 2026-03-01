Esnal, Gaton, Rodríguez y De Anta triunfan en el Circuito de Pelota Vasca Adaptada
Las finales del Circuito Vasco de Pelota Adaptada se han disputado hoy en Basauri. en la categoría de personas con discapacidad física se han impuesto Sergio Rodríguez y Edorta de Anta, mientras que en la de personas con discapacidad intelectual han ganado Leire Esnal y Erik Gaton.
Laso y Albisu siguen líderes
Al resto de pelotaris les está resultando difícil vencer a Laso y Albisu. Lideraron la primera fase y siguen igual en la segunda. Por si fuera poco, los dos han empezado firmes en la liguilla de semifinales. Altuna y Ezkurdia, por su parte, han ganado 5 partidos seguidos.
Laso y Albisu siguen imparables: vencen a Jaka e Iztueta por 13-22
Laso y Albisu han derrotado 13-22 a Jaka e Iztueta en la primera jornada de la liguilla de semifinales. Con esta victoria, los líderes de la liguilla dan un bonito paso hacia la final.
Ducassou, campeón por octava vez en la individual tras derrotar a Etcheverry (40-14)
Battitta Ducassou y Pierre Etcheverry han disputado hoy en Hazparne la final de la individual, en la que Ducassou se ha llevado la txapela por octava vez tras imponerse con total autoridad (40-14).
Imanol Ansa, campeón del Masters Kutxabank por cuarta vez consecutiva
Imanol Ansa ha derrotado 24-30 a Endika Barrenetxea en la final del Masters Kutxabank Individual. El delantero de Urnieta se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en el torneo. Los campeones de los últimos años han disputado una final muy disputada, pero a partir del tanto 20 Ansa II ha dominado el encuentro.
Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)
Altuna y Ezkurdia han ganado 22-16 a Elorza y Zabaleta en el primer partido de la liguilla de semifinales. Tras empatar 9-9, los rojos se han escapado y han roto el partido.
Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup
El Amaia Antzokia de Arrasate ha acogido la presentación del circuito Emakume Master Cup. Este hito en la pelota femenina celebra su 10º aniversario y en el acto se han subrayado los avances que se han producido en estos años.
Pelota Pro Liga y Donostia Kirola acuerdan incrementar la presencia de la pelota profesional en el Atano III en 2026
Con este acuerdo, el frontón donostiarra se asegura acoger un mínimo de diez festivales del calendario profesional; una semifinal del Campeonato de Parejas, del Manomanista y del Cuatro y Medio tendrán lugar allí.
Seis parejas buscarán las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, del 2 al 23 de marzo
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai son las parejas que van a participar en la cuarta edición del campeonato, que tendrá lugar en Durango. En paralelo, en el Ezkurdi Jai Alai Master Series, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.
Presentadas las finales del Euskal Pilota Egokitua Zirkuitua que se disputarán en Basauri este domingo
EITB las va a emitir en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus. Leire Esnal y Erika Gatón se enfrentarán a Daniel Calviño y a Jurdan Arakistain, y Sergio Rodríguez y Edorta de Anta jugarán ante Gaizka Fernández y Beñat Lizaso.