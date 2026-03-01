PELOTA ADAPTADA
Esnal, Gaton, Rodríguez y De Anta triunfan en el Circuito de Pelota Vasca Adaptada

Pilota-egokitua
18:00 - 20:00
Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Esnal, Gaton, Rodriguez eta De Anta Euskal Pilota Egokituko Zirkuituko garaile
author image

EITB

Última actualización

Las finales del Circuito Vasco de Pelota Adaptada se han disputado hoy en Basauri. en la categoría de personas con discapacidad física se han impuesto Sergio Rodríguez y Edorta de Anta, mientras que en la de personas con discapacidad intelectual han ganado Leire Esnal y Erik Gaton.

Pala Pelota

