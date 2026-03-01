TRINKETEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ducassou zortzigarrenez buruz buruko txapeldun, Etcheverry garaituta (40-14)

Trinketeko buruz burukoa
18:00 - 20:00
Battitta Ducassou. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Battitta Ducassouk eta Pierre Etcheverryk buruz buruko finala jokatu dute gaur goizean, Hazparnen. Ducassouk zortzigarrenez eskuratu du txapela, erabateko nagusitasunez irabazita (40-14).

Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X