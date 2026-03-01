TRINQUETE

Ducassou, campeón por octava vez en la individual tras derrotar a Etcheverry (40-14)

Trinketeko buruz burukoa
18:00 - 20:00

Battitta Ducassou. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Ducassou zortzigarrenez buruz buruko txapeldun, Etcheverry garaituta (40-14)
author image

EITB

Última actualización

Battitta Ducassou y Pierre Etcheverry han disputado hoy en Hazparne la final de la individual, en la que Ducassou se ha llevado la txapela por octava vez tras imponerse con total autoridad (40-14).

Pelota

