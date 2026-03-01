Ducassou, campeón por octava vez en la individual tras derrotar a Etcheverry (40-14)
Battitta Ducassou y Pierre Etcheverry han disputado hoy en Hazparne la final de la individual, en la que Ducassou se ha llevado la txapela por octava vez tras imponerse con total autoridad (40-14).
Imanol Ansa, campeón del Masters Kutxabank por cuarta vez consecutiva
Imanol Ansa ha derrotado 24-30 a Endika Barrenetxea en la final del Masters Kutxabank Individual. El delantero de Urnieta se ha impuesto por cuarta vez consecutiva en el torneo. Los campeones de los últimos años han disputado una final muy disputada, pero a partir del tanto 20 Ansa II ha dominado el encuentro.
Altuna y Ezkurdia logran la victoria ante Elordi y Zabaleta (22-16)
Altuna y Ezkurdia han ganado 22-16 a Elorza y Zabaleta en el primer partido de la liguilla de semifinales. Tras empatar 9-9, los rojos se han escapado y han roto el partido.
Se cumplen 10 años de Emakume Master Cup
El Amaia Antzokia de Arrasate ha acogido la presentación del circuito Emakume Master Cup. Este hito en la pelota femenina celebra su 10º aniversario y en el acto se han subrayado los avances que se han producido en estos años.
Pelota Pro Liga y Donostia Kirola acuerdan incrementar la presencia de la pelota profesional en el Atano III en 2026
Con este acuerdo, el frontón donostiarra se asegura acoger un mínimo de diez festivales del calendario profesional; una semifinal del Campeonato de Parejas, del Manomanista y del Cuatro y Medio tendrán lugar allí.
Seis parejas buscarán las txapelas del Euskotren Women Winter Series de 2026, del 2 al 23 de marzo
Maite-Oaia, Ihart-Maia, Erika-Frida, Lur-Maialen, Elaia-Eneritz y Helena-Arai son las parejas que van a participar en la cuarta edición del campeonato, que tendrá lugar en Durango. En paralelo, en el Ezkurdi Jai Alai Master Series, Erkiaga-Atain, Laduche-Manci, Olharan-Zabala y Urreisti-Lekerika pugnarán por el triunfo.
Presentadas las finales del Euskal Pilota Egokitua Zirkuitua que se disputarán en Basauri este domingo
EITB las va a emitir en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus. Leire Esnal y Erika Gatón se enfrentarán a Daniel Calviño y a Jurdan Arakistain, y Sergio Rodríguez y Edorta de Anta jugarán ante Gaizka Fernández y Beñat Lizaso.
Jaka e Iztueta logran el último billete para semifinales tras vencer 22-10 a Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-10 a Zabala y Martija en los play-off del Campeonato de Parejas, una victoria que les permite estar en semifinales junto a Laso-Albisu, Elordi-Zabaleta y Altuna-Ezkurdia.
Jaka e Iztueta vencen a Larrazabal y Landa (22-15), y se la jugarán el domingo ante Zabala y Martija
Jaka e Iztueta han derrotado 22-15 a Larrazabal y Landa en los play-off del Campeonato de Parejas. Una victoria que les permite a los colorados medirse este domingo a Zabala y Martija; los ganadores serán semifinalistas.
Altuna y Ezkurdia logran el pase a semifinales a la primera tras ganar 22-12 a Zabala y Martija
Joseba Ezkurdia, como zaguero, ha realizado su mejor partido del campeonato. En la segunda mitad del encuentro el guipuzcoano y el navarro han sido aún más superiores. Javi Zabala y Julen Martija tendrán una segunda oportunidad para colarse en semifinales.