Los equipos Ulia e Ibiur han disputado la segunda semifinal femenina de Harri Herri. Se ha impuesto Ulia, que ha logrado el segundo billete para la final. Ulia se enfrentará en la final a Mollarri.

Bajo la batuta de la capitana Udane Ostolaza, el equipo formado por las levantadoras Estefania Etxebeste, Eider García Durana, Sara Jiménez de Aberasturi y Alba Zubiria ha realizado 34 alzadas a la piedra irregular en la última y decisiva prueba. Las chicas de Aroa Sánchez, Patricia Martín, Lierni Osa, Ane Cestau y Naroa Arruti, por su parte, han sido capaces de levantarla 30 veces en un espacio de tiempo bastante menor.

La semifinal se le ha puesto cuesta arriba a Ibiur desde el principio, ya que, en la primera prueba, la iturendarra Estefanía Etxebeste, de 27 años, ha dado 12 alzadas a la rectangular de 100 kilos. La actual campeona de Euskal Herria, Patricia Martín, en cambio, ha hecho siete alzadas. La cirujana gallega, de 40 años, ha reconocido que no se ha sentido cómoda. Por lo tanto, una vez finalizada la primera prueba, Ibiur estaba 40 segundos por detrás.

Con la piedra cúbica de 62,5 kilos, Lierni Osa ha conseguido reducir algo esa desventaja. La harri-jasotzaile zarauztarra de 31 años ha realizado 17 alzadas. La gasteiztarra Eider García Durana, de 30 años, ha hecho una menos. Tras la segunda prueba Ibiur estaba 36 segundos por detrás.

Poco le ha durado la alegría al equipo de Aroa Sánchez, ya que la vitoriana Sara Jiménez de Aberasturi, de 27 años, ha levantado 15 veces en un solo minuto el cilindro del mismo peso. Ane Cestau, barañaindarra de 23 años, ha realizado una alzada menos.

En la última sesión de trabajo individual, Alba Zubiria ha dado una auténtica exhibición con la bola de 50 kilos. La levantadora de Ibero ha alzado 28 veces la esférica en dos minutos. La navarra, de 26 años, ha hecho sus alzadas en tacadas de ocho, algo realmente impresionante. Además, hay que tener en cuenta que el juez le ha anulado un levantamiento, su penúltimo intento. Naroa Arruti, de 19 años, ha levantado en 23 ocasiones la piedra. La zarauztarra ha descansado cada cinco levantamientos, a diferencia de su rival. Zubiria ha demostrado una capacidad tremenda con la bola.

Una vez finalizados todos los trabajos individuales y teniendo en cuenta las bonificaciones de tiempo de cada alzada y de todas las levantadoras (8 segundos por cada alzada con la rectangular, 5 segundos con la cúbica y 3 segundos con el cilindro y bola), Ulia ha acumulado un tiempo de 5:05 minutos de cara a la última prueba por equipos, la mejor marca hasta la fecha, y Ibiur 4:12 minutos, por lo que suma 53 segundos de diferencia. A estos tiempos se ha sumado un minuto. Como consecuencia, Ibiur ha tenido 5:12 para realizar la mayor cantidad de alzadas posible a la piedra irregular, y Ulia 6:05.

Ibiur ha sido el primer equipo en completar la decisiva prueba. Lierni Osa ha fallado en el segundo levantamiento, ya que se le ha escapado por detrás cuando iba a igualar la piedra al hombro, y se le ha caído. Se han llevado un buen susto todas las harri-jasotzailes del equipo, pero ninguna se ha hecho daño. Pese a ello, las pupilas de la capitana Aroa Sánchez han hecho un gran trabajo, ya que han sido capaces de igualar la piedra 30 veces.

Pero Ulía no ha tenido piedad y ha hecho 34 alzadas. Alba Zubiria ha sido la que más dificultades ha tenido para equilibrar la piedra irregular, pero la de Ibero no ha cometido errores graves y ahí ha estado la clave. Las harri-jasotzailes de Udane Ostolaza han igualado la marca de Mollarri en la primera semifinal, eso sí, han tenido más tiempo para culminar el trabajo. Además, Mollarri claramente guardó fuerzas en la recta final de la prueba.

Los equipos Etxauri e Igeldo disputará la próxima semana la segunda semifinal masculina.