El constructor de barcos Juan Luis Amilibia, este domingo en “Helmuga”

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El equipo de béisbol San Inazio de Bilbao será el protagonista del programa "Helmuga" de este domingo, en ETB1, a partir de las 11:00 horas.
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Julen Mujika y Piotr Mielczarski, en la misma senda
Julen Mujika y Piotr Mielczarski han sido entrevistados en el programa "Helmuga" de ETB1. Aquí podéis ver el vídeo completo.
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Con el objetivo de conocer de cerca los detalles del pasabolo, el programa "Helmuga" ha entrevistado a los miembros del grupo Garape de Sopuerta.