En ETB1
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El constructor de barcos Juan Luis Amilibia, este domingo en “Helmuga”

18:00 - 20:00
Juan Luis Amilibia, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Juan Luis Amilibia ontzigilea, igandeko “Helmuga” saioan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El constructor naval Juan Luis Amilibia será el protagonista de esta semana en el programa "Helmuga" de ETB1.

"Helmuga"

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X