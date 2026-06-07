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El equipo de béisbol San Inazio cumple 70 años

San Inazio beisbol taldea
18:00 - 20:00

El equipo de béisbol San Inazio cumple 70 años

Euskaraz irakurri: San Inazio beisbol taldeak 70 bete ditu
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KIROLAK EITB

Última actualización

El programa “Helmuga” de ETB1 ha tenido como protagonista al equipo de béisbol San Inazio de Bilbao, que cumple 70 años. 

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